Mesagne tra le 10 finaliste Capitale Italiana della Cultura 2024

Il progetto di candidatura ideato per il comune di Mesagne (Br), e sviluppato da un gruppo di lavoro appassionato, con il coinvolgimento di tutta la comunità e del suo Sindaco, Antonio Matarrelli, è stato selezionato dal Ministero della Cultura tra le 10 città finaliste per l'assegnazione di Capitale Italiana della Cultura 2024.

“La decisione del Ministero della Cultura di collocare Mesagne tra le dieci città che parteciperanno alla selezione finale per la scelta della Capitale della cultura 2024 - ha detto il consigliere regionale, Mauro Vizzino mesagnese e Presidente della Commissione Sanità Regione Puglia - rappresenta il giusto riconoscimento agli sforzi compiuti fino ad oggi e soprattutto alla bontà di un progetto, che calza a pennello con le reali potenzialità di Mesagne. Ma ci sono le condizioni per andare oltre questo risultato. Ecco perché dovremo lavorare tutti insieme per dare concretezza ai nostri sogni!”.

Anche la capogruppo del M5S e consigliera delegata al Turismo, Grazia Di Bari, ha commentato la notizia: “Un grande risultato per la comunità mesagnese, la provincia di Brindisi e per tutta la Puglia. La dimostrazione che il lavoro di squadra e l’unione delle energie migliori del territorio porta al raggiungimento di obiettivi importanti. Mesagne ha saputo costruire una proposta culturale di grande livello, arrivata tra le 10 finaliste per il titolo di Capitale della cultura 2024".

"Colgo l’occasione per complimentarmi anche con la città di Conversano - ha sottolineato Di Bari - che pur non riuscendo a rientrare fra le prime dieci, ha saputo raccogliere le sinergie dell’intero territorio della Città Metropolitana di Bari. Le prossime date da segnare sono il 3 e 4 marzo, quando la giuria scelta dal ministero della Cultura audirà in videoconferenza le città selezionate. Sono sicura che Mesagne abbia tutte le carte in regola per essere scelta”.

