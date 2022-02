Nardò - Gallipoli, il 'Pescato d’Arneo' anima la solidarietà

Un’iniziativa che rafforza lo sguardo paterno alle comunità locali e che agisce con concretezza: “Pescato d’Arneo”, il progetto del Gal/Flag Terra d’Arneo, nato per rispondere alla particolare fase di criticità del settore ittico locale spossato da due anni di pandemia, porterà il pescato locale sulle tavole di tante famiglie che fino ad oggi hanno dovuto rinunciare al prodotto fresco a causa di difficoltà economiche sempre più schiaccianti.

Le conseguenze della pandemia continuano, purtroppo, a spingere un numero crescente di famiglie in quella fascia di povertà che spesso impedisce anche il quotidiano approvvigionamento di cibo. Per queste famiglie si adopera la Caritas Diocesana Nardò - Gallipoli, che attraverso la Fondazione “Fare Oggi” e la collaborazione del Progetto Opera Seme, provvede ad offrire servizi quotidiani di mensa.

Ed è grazie al protocollo d’intesa sottoscritto tra il Gal/Flag Terra d’Arneo e la Caritas Diocesana Nardò - Gallipoli, che sulle mense di queste famiglie, da oggi, arriverà anche l’ottimo pesce fresco dei pescatori della costa ionica.

Le famiglie meno abbienti, già beneficiarie del servizio mensa, potranno, infatti, consumare il pescato locale che sarà acquistato direttamente dalle cooperative di pesca, a garanzia di un prodotto fresco per i consumatori e di un equo compenso per gli imprenditori ittici.

Il progetto “Pescato d’Arneo” è stato ideato dal GAL/FLAG Terra d’Arneo che, all’indomani dell’emergenza sanitaria, ha richiesto una variante del proprio progetto a titolarità a valere su fondi FEAMP per essere quanto più vicino possibile alle necessità dei pescatori e delle comunità beneficiarie delle misure di riferimento, coincidenti con i Comuni di Galatone, Gallipoli, Nardò e Porto Cesareo.

Soddisfazione del presidente del GAL/FLAG Terra d’Arneo, Cosimo Durante: “Siamo fiduciosi che l’iniziativa, oltre a garantire un immediato impatto economico sul settore ittico locale e di solidarietà per le famiglie meno abbienti, costituisca anche l’occasione per valorizzare il pescato locale ed orientare le successive scelte d’acquisto. Abbiamo riconosciuto nel progetto Opera Seme portato avanti con successo dalla Caritas diocesana Nardò – Gallipoli, l’interlocutore con il quale condividere obietti e finalità di questa iniziativa”.

Terra e mare: il ricco patrimonio della Terra d’Arneo - In questi ultimi anni la Regione Puglia ha puntato molto sulla politica di valorizzazione della pesca, portata avanti con condivisione e grande attenzione dal Gal Terra D’Arneo che ha puntato molto sul binomio terra-mare per arginare il fronte della crisi e creare un’inversione di rotta significativa. Per questi motivi il Gal Terra d’Arneo intende valorizzare la filiera corta della pesca, incentivando un maggiore consumo del cosiddetto pesce povero, promuovendo nuove, seppur antiche, abitudini alimentari.

Nasce da questi intenti, il progetto ambizioso del Gruppo di Azione Locale Terra d’Arneo che, accanto ai successi ottenuti grazie alle numerose iniziative messe in campo per lo sviluppo locale attraverso azioni di promozione dell’economia del proprio territorio, lo scorso anno è divenuto Flag, occupandosi in via sperimentale, anche di pesca.

Il territorio del Gal Terra d’Arneo che comprende entroterra e costa, non può, di fatto, prescindere dal legame con il settore ittico, un tratto, senza dubbio, fortemente identitario.

Su queste considerazioni e dalla valenza strategica del settore Pesca nella promozione del territorio come unicum, si sviluppa l’intenso lavoro del Gal Terra d’Arneo impegnato per creare sinergie con enti pubblici, associazioni e aziende locali finalizzate a realizzare concretamente la Destinazione Terra d’Arneo, destinazione d’eccellenza per il turismo e l’enogastronomia.

La Terra d’Arneo ha un patrimonio storico, paesaggistico, culturale e agroalimentare che vale la pena scoprire. Il mare limpido e pescoso, l’entroterra ricco e variegato, consegnano a turisti e visitatori, esperienze autentiche.

