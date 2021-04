Ornella Protopapa unica pugliese a Innsbruck al Festival del Libro Italiano

Fino al 24 aprile 2021 ad Innsbruck la prima edizione online della “Settimana del libro italiano”. Per la prima volta in Austria e nel panorama europeo, cinque giornate di interviste, letture e rubriche tematiche dedicate al mondo del libro.

Tra gli ospiti, unica pugliese, Ornella Protopapa, che presenterà il suo romanzo d’esordio “All’ombra del vecchio tiglio”, un’opera prima delicata ma profonda, che racconta la magia di un viaggio alla ricerca dell’essenza vera della vita. Un’essenza fatta di profumi e di colori che catturano fatalmente chiunque arrivi in Salento.

L’evento è organizzato dall’Istituto Italiano Dante Alighieri di Innsbruck, con la preziosa collaborazione di Ambasciata d’Italia, Istituto Italiano di Cultura a Vienna, Comune di Innsbruck, ENIT e Consolato Onorario di Innsbruck e grazie al sostegno della Società Dante Alighieri di Roma e dello stesso Comune di Innsbruck. I partner dell’iniziativa sono la Stadtbibliothek, la biblioteca comunale della città, e le librerie Wagner'sche e Tyrolia. L’iniziativa è aperta a tutti i lettori, curiosi e appassionati di editoria e cultura italiana in Austria e nel mondo, che avranno modo di approfondire la conoscenza del libro italiano attraverso la voce dei suoi autorevoli autori.

“Si tratta del primo evento di questa portata non solo in Austria, ma anche in Europa. Un’iniziativa alla quale teniamo particolarmente proprio perché è stata posticipata a causa della situazione pandemica - ha dichiarato Pietro Salituri, Presidente dell’Istituto Italiano Dante Alighieri Innsbruck - l’iniziativa è stata pensata con lo scopo di incrementare la conoscenza della cultura italiana, della letteratura e del mondo dell’editoria, dando voce sia a scrittori emergenti che a scrittori già noti in Italia e all’estero. Il filo conduttore non è solo il libro italiano ma anche la lettura da considerarsi oggi più che mai un importante mezzo per il viaggio e la scoperta”.

All’ombra del vecchio tiglio’ è il primo romanzo di Ornella Protopapa, edito da BertoniEditore, unico romanzo di una pugliese doc presente nella prestigiosa kermesse internazionale organizzata dall’Istituto Dante di Innsbruck. Il libro, candidato tra gli altri al “Premio letterario Giovanni Comisso”, racconta magnificamente il Salento, terra di sole e mare, in un intreccio profondo di sacro e profano.

Qui, nella magica Terra d’Otranto la protagonista del romanzo comincia una ricerca interiore, che la aiuterà a scoprire le sue vere origini. Talvolta, una vita apparentemente perfetta, nasconde pieghe inaspettate. La ricerca della vera essenza traccerà un percorso fatto di emozioni lievi e delicate ma a tratti forti e sconvolgenti.

Filo conduttore della trama, l’attenzione agli elementi della natura e ai segnali che la stessa saprà sapientemente regalare solo a chi vorrà coglierli. Sullo sfondo della campagna salentina, un tiglio secolare accompagnerà, con la magia del suo profumo, le vicende dei personaggi.

L’autrice del romanzo “All’ombra del vecchio tiglio”, Ornella Protopapa, è nata nel 1974 in Svizzera e cresciuta a Martano, piccolo centro del Sud d’Italia, in provincia di Lecce. Lasciato il Salento per seguire gli studi economici presso l’Università L. Bocconi di Milano, oggi vive in un paesino del cremasco insieme al marito Alessandro e ai suoi due figli, Giuseppe e Luca. Lavora a Milano per una grande azienda del settore bancario dove si occupa di Marketing. Scrivere è da sempre una sua passione, il completamento delle sue giornate. Nella campagna cremasca ha trovato un ottimo compromesso di vita: il verde e la natura le danno la giusta carica e contribuiscono ad alleviare la nostalgia per la famiglia di origine e per i luoghi magici che l’hanno vista crescere. Proprio qui, nel suo amato Salento, è ambientato “All’ombra del vecchio tiglio”, il suo romanzo d’esordio.

Sempre fino al 24 aprile anche la rubrica “Quattro chiacchiere con la Dante”, che vede tra i tanti ospiti gli autori Nadia Terranova, Giulio Ferroni, Marco Balzano, Stefano Cortese, Roberto Andò, Francesca Melandri, Ornella Protopapa, Stefano Zangrando, Carmine Abate e Giuliana Casagrande.

A conclusione dell’evento il 24 aprile alle ore 18.00 la premiazione in diretta Instagram dei vincitori del concorso “Che cosa significa per te leggere?”, un’iniziativa che ha coinvolto nei mesi di febbraio e marzo 2021 le scuole superiori e le università di Innsbruck in cui si studia italiano come seconda lingua straniera.

Tutti gli appuntamenti sono visibili liberamente, come da calendario, sulle pagine Facebook e Instagram dell’Istituto Dante Alighieri di Innsbruck.

