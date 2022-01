Puglia regione più vaccinata d'Italia, sul podio anche in Europa

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 42,6%, 17,5 punti sopra la media nazionale che invece è del 25,1% (grafico allegato). Il 7% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. La terza dose/richiamo per la fascia 12-19 anni in Puglia sale come copertura al 17% (+3,2% della media nazionale).

La Puglia è anche la regione più vaccinata d'Italia, sul podio anche in europa, secondo i dati diffusi da Agenas, l’agenzia nazionale per la valutazione e il monitoraggio dei servizi sanitari erogati dalle Regioni, che analizzano i livelli di copertura raggiunti nella campagna vaccinale contro il Covid.

"Come si evince dal report, con l’86,66% della popolazione generale che ha ricevuto almeno una dose di vaccino - ha sottolineato con soddisfazione il presidente della Regione Michele Emiliano - la Puglia conferma il primato a livello nazionale (media italiana 83,71%), e conquista la terza posizione in Europa, immediatamente dopo Malta e Portogallo. Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra e, soprattutto, del senso di responsabilità e della partecipazione dei pugliesi".

ASL BARI - Il 52 per cento dei 5- 11 anni che risiedono nella città di Bari ha ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid, quindi più della metà dei bambini baresi ha scelto con le loro famiglie di aderire alla campagna vaccinale e proteggersi contro il Covid. Ottima anche la percentuale di copertura con prima dose della stessa fascia di età in provincia che si attesta al 46 per cento. La popolazione pediatrica sta rispondendo benissimo alla vaccinazione, un fattore decisivo anche per la messa in sicurezza delle scuole e dell’attività in presenza. Intanto le vaccinazioni - per lo più richiami in questa fase - proseguono a pieno ritmo: nelle ultime 24 sono state eseguite nei punti vaccino territoriali 14.169 somministrazioni, di cui 11.145 terze dosi, 2269 seconde, e 755 prime. Solo nell’hub Fiera del Levante ne sono state effettuate 1587 in una giornata. La copertura con dose “booster” è altrettanto significativa tanto che oltre il 72 per cento della popolazione over 12 in provincia ha già fatto il richiamo, e a Bari città il 73,6 per cento.

ASL BAT - La Asl Bt ha organizzato per il prossimo fine settimana altri open day dedicati agli adulti. Sabato 22 gennaio le vaccinazioni si terranno a Barletta e Biscgelie dalle 9 alle 12,30, a Trinitapoli dalle 9 alle 13 e ad Andria dalle 15 alle 18,30.

Domenica 23 gennaio invece si terrà un open day sempre dedicato agli adulti a San Ferdinando dalle 8,30 alle 13,30.

ASL BRINDISI - Nella Asl di Brindisi ieri sono state somministrate circa 4.600 dosi e tra queste 566 vaccinazioni pediatriche.

La programmazione per la fascia di età 5-11 anni, per la settimana in corso, viene integrata con open day ad accesso libero in alcuni centri dedicati della provincia da oggi 19 gennaio fino a domenica 23 gennaio. Mercoledì 19 gennaio dalle 15 alle 19: Francavilla Fontana e Torchiarolo; giovedì 20 dalle 15 alle 19: Fasano; venerdì 21 gennaio dalle 15 alle 19: Fasano; sabato 22 gennaio dalle 9 alle 13: Brindisi, Ceglie Messapica, Fasano, Francavilla Fontana, San Michele Salentino; domenica 23 gennaio dalle 9 alle 13: Francavilla Fontana e Latiano.

Prosegue comunque l’accesso con prenotazione che può essere effettuata tramite i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online”

È necessario presentarsi nei centri con la modulistica già compilata - anche per le seconde dosi – da scaricare al link

I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità dell'altro genitore.

ASL FOGGIA - In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.233.558 dosi, di cui 6.190 nella sola giornata di ieri.

Sono 259.890 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 6.133 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.

Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 264.925 persone.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 9.462 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 38.842 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni. Continuano le iniziative finalizzate ad aumentare la copertura vaccinale della popolazione pediatrica.

Il 23 e il 30 gennaio prossimi sono in programma open day, con accesso libero, per bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, presso l'hub di Orta Nova dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

ASL LECCE - Prosegue la campagna vaccinale in ASL Lecce con 7544 vaccinazioni (821 prime dosi, 1113 seconde dosi e 5610 seconde dosi) effettuate nella giornata di ieri tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale, a domicilio e in ambulatorio.

Si consolida l'adesione delle famiglie alla vaccinazione dei bimbi di età compresa tra 5 e 11 anni con 970 vaccinazioni pediatriche effettuate nella sola giornata di ieri.

L'85.02% della popolazione dai 12 anni in su residente in provincia di Lecce ha completato la vaccinazione, l'89.34% ha ricevuto una dose di vaccino e il 50.95% ha ricevuto anche la dose booster (popolazione dati Istat 1.1.21).

ASL TARANTO - La campagna vaccinale in Asl Taranto ha registrato ieri il totale di 6.265 dosi somministrate: 645 prime dosi, delle quali 278 pediatriche; 1103 seconde dosi, delle quali 368 pediatriche; 4.517 dosi di richiamo.

Nello specifico, a Taranto 759 dosi sono state somministrate presso la SVAM e 1.042 presso l’Arsenale della Marina Militare; 842 dosi a Ginosa; 850 dosi a Martina Franca; 1.042 nelle farmacie abilitate; 82 in altre strutture sanitarie. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 1.392 dosi nei propri ambulatori e 54 a domicilio.

Oggi sono operativi gli hub di Manduria e presso la SVAM, dalle 14 alle 18, per le sedute vaccinali pediatriche dedicate, alle quali si accede esclusivamente su prenotazione.

