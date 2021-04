Recovery Fund, Dario Stefàno: 'Il 40% al Sud, buona notizia'

Il senatore Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche dell'Unione europea di Palazzo Madama, è intervenuto sulla decisione di estendere dal 30% al 40% le risorse del Recovery Fund al Sud, nonostante la congrua assegnazione dei fondi all'Italia sia stata determinata proprio dalle ingenti esigenze di investimenti nel Mezzogiorno, utili al rilancio del Paese.

"La quota di risorse del Pnrr per infrastrutture al Sud per almeno il 40 per cento è una buona notizia, ma segna il miglior viatico per dare il via all'importante progetto con il quale intendiamo ricostruire il Paese".

"Tale determinazione - ha sottolineato Stefàno - recepisce in pieno le indicazioni del Parlamento, che riguardo al Mezzogiorno sono sempre state chiare dal momento che la percentuale del 34% legata alla popolazione residente non sarebbe in alcun modo né utile né efficace ad andare a sanare il divario che spezza il nostro Paese e che la pandemia ha contributo ad aumentare".

"L'aver superato l'asticella del 34 però - ha concluso il senatore pugliese del PD - non deve essere considerato come il traguardo perché se da un lato dobbiamo comunque impegnarci ad ottenere qualcosa in più dall'altra dobbiamo lavorare senza soste nella predisposizione di norme ad hoc indispensabili a rendere immediatamente e agilmente spendibili tutte le risorse disponibili".

