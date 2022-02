Regione Puglia, dissesto idrogeologico: nuovi interventi per 29 milioni €

Michele Emiliano, nella duplice veste di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e Presidente della Regione Puglia, ha commentato così i provvedimenti di Giunta a difesa del territorio.

“La cura e la tutela del territorio sono una nostra priorità - ha sottolineato Emiliano - lavori per i quali il fattore tempo fa la differenza e quindi da avviare e completare nel più breve tempo possibile, al fine di garantire la difesa del suolo e dei cittadini”.

A tal proposito, la Puglia si appresta ad avviare opere per 29 milioni di euro contro il rischio idrogeologico, da Nord a Sud della regione. Nella nota della presidenza i riferimenti più significativi.

Rilevanti alcuni interventi in provincia di Bari e Lecce. Nel territorio di Capurso saranno attuati lavori per 4 milioni e mezzo di euro a protezione dell’abitato, in località Madonna del Pozzo, e della provinciale 240 deviando i deflussi naturali oltre la ferrovia. A Scorrano sono stati destinati 2 milioni e mezzo di euro per mettere in sicurezza la zona “Vora” del Genio civile a Sud dell’abitato.

In provincia di Foggia è prevista la sistemazione idraulica del territorio di Carapelle e dell’omonimo torrente, finanziando i lavori con 5 milioni di euro. È stato previsto anche il completamento delle opere di mitigazione del rischio idraulico su Viale della Stazione a Ordona per 2 milioni e 46 mila euro.

baia zagareGuarda la gallery

A Mattinata 1 milione di euro è stato destinato per la messa in sicurezza della falesia della spiaggia a Sud e a Nord di Baia delle Zagare e Baia Mergoli. Previsti interventi di messa in sicurezza anche del tratto di costa a Punta Grugno per 300 mila euro.

In agro di Brindisi sono stati approvati tre interventi di mitigazione idraulica. Riguardano i territori attraversati dal canale Patri, per 5 milioni e 398mila euro e l’abitato di Seclì (Le), con interventi per 4 milioni e 80 mila euro. Infine è stato deciso il ripristino della funzionalità di Lama San Giorgio a Bari, per 3 milioni 933.685 euro.

(gelormini@gmail,com)