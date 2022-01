SNL Sport News, Law and Management il diritto in pillole

Con il 2022 inizia la “mission” del Blog SNL SPORT NEWS, LAW AND MANAGEMENT frutto di una Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e la Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno. Lo scopo del Blog è quello di conoscere in “pillole” il diritto dello sport, dotando il Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport di uno strumento di supporto all’offerta didattica che sarà utilizzabile dai suoi studenti come opportunità di tirocinio.

Insieme ad alcuni docenti, avvocati e giovani studiosi è stato deciso di utilizzare il blog non, semplicemente, riportando le notizie sportive di comune interesse, ma individuando, in ciascuna di esse, le problematiche del diritto dello sport che le caratterizzano, riportando le fonti normative di riferimento e commentandole sinteticamente, attraverso brevi scritti e/o video/audio, aprendo un dibattito che potrà anche essere aperto al pubblico, attraverso la pagina Facebook del blog (https://www.facebook.com/ Sport-and-News-Unisalento- Blog-104614468759835 ).

Parallelamente, sarà individuata la “tematica del mese” ossia una questione di interesse generale afferente al diritto e management dello sport, che sarà illustrata attraverso un commento video/audio più ampio rispetto alle altre notizie. Gli studenti, progressivamente, saranno chiamati a completare e/o approfondire le tematiche trattate attraverso la raccolta e l’inserimento nel blog delle fonti giuridiche di riferimento, di altri precedenti e/o di ulteriori commenti sul tema; il tutto sotto la guida di un tutor di volta in volta designato.

Rilevante, sarà infine la raccolta periodica dei precedenti giurisprudenziali di maggiore interesse attraverso i quali, parimenti, sarà aperta la discussione tra i giuristi e gli altri addetti ai lavori interessati. La stessa modalità sarà seguita sulle questioni di attualità, che riguardano il management dello sport, la gestione economica delle società sportive e la loro sostenibilità, limitatamente alle quali creeremo, insieme ai colleghi di economia un’unità di ricerca ad hoc.

Il Comitato scientifico relativo è composto dai professori, Luigi Melica, Nicola Grasso, Stefano Polidori, Attilio Pisanò, Stefano Adamo, Vincenzo Farina, Francesco Porcari, Salvatore De Vitis, Ubaldo Villani e dagli avvocati, Domenico Zinnari, Angelo Barnaba, Carlo Mormando, Roberto Nitto.

A partire dal gennaio 2022 sarà postato l’intervento di Francesco Albione che si soffermerà sul caso della U.S. Salernitana. Successivamente, Ubaldo Villani, illustrerà le recenti decisioni adottate dal giudice sportivo tedesco sui fatti di razzismo nel calcio, poi Alessandra Dell’Aquila ci offrirà uno spaccato sulle modalità di ripartizione tra le società calcistiche dei diritti televisivi, evidenziando le principali differenze tra i diversi sistemi sportivi europei e l’avvocato Barnaba chiarirà i profili dell’Eurolega del basket ed i difficili rapporti con le federazioni nazionali ed internazionali.

Nello stesso tempo, a cura degli avvocati Zinnari e Mormando, sarà selezionata la giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva più significativa, in ordine alla quale i due avvocati apriranno brevi dibattiti e riflessioni. Lo stesso Luigi Melica, con l’editoriale del gennaio 2022, affronterà il dibattito sulla proposta di inserire la voce “sport” nella Costituzione, illustrando con un video-clip le scelte operate dalle altre Costituzioni del mondo.

Nei prossimi mesi alcuni studenti del corso di laurea in “Diritto e management dello sport” si uniranno al gruppo di lavoro per effettuare ricerche ed ulteriori approfondimenti sui temi trattati, realizzando un vero e proprio tirocinio sotto la supervisione di giuristi più esperti. Tale corso di laurea, dunque, nel formare profili professionali con competenze giuridiche e manageriali legate al mondo dello sport, nel settore pubblico e privato, si arricchisce ora di questo blog, il cui obiettivo, come sottolineato, dal Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Luigi Melica: “E' quello di arricchire il Corso di un punto di riferimento per gli appassionati di sport e per le dirigenze delle società sportive, ambendo a divenire un punto di riferimento per comprendere i fatti salienti emersi nelle competizioni sportive che si svolgono settimanalmente”.

Come precisato dal Presidente del Corso di Laurea in Diritto e management dello Sport, Attilio Pisanò: “I nostri docenti ed esperti, nel modo più snello e comunicativamente efficace, spiegheranno nel blog se e come una data situazione di cui si parla e si discute su media è regolata dall’ordinamento sportivo, in modo che i nostri lettori, oltre che tifosi, possano diventare anche “esperti” dello sport che li appassiona".

"Il percorso formativo del corso di laurea - ha ribadito Vincenzo Farina - fornisce conoscenze in materia di contrattualistica sportiva, tesseramento sportivo, organizzazione nazionale e internazionale dello sport, giustizia sportiva, mercato dello sport, gestione di società sportive, e inoltre comunicazione e psicologia nello sport, importantissimi non solo nella formazione dell’atleta, ma anche dei dirigenti delle società e del personale tecnico. Puntiamo a diventare un punto di riferimento nel contesto territoriale pugliese e leccese, che annovera ben 5.500 società sportive, di cui oltre 1.200 nella sola provincia di Lecce, appartenenti alle Federazioni più disparate. Siamo a disposizione delle decine di migliaia di dirigenti societari e operatori sportivi, anche per dare risposte a problematiche specifiche".

"In questo contesto è necessario avere maggiore professionalità giuridica e manageriale - ha concluso Stefano Polidori - ed in questo senso «Il corso di laurea offre una adeguata risposta a questa esigenza diffusa e si rivela attrattivo, oltre che per i diplomati che vogliano intraprendere una carriera giuridico-manageriale nel mondo dello sport, anche per gli attuali operatori sportivi che vogliano specializzarsi e sviluppare le proprie conoscenze e competenze in materia".

Infine, come ha chiosato Stefano Adamo, “Le tematiche del management dello sport e della gestione delle società sportive, saranno, anche attraverso il blog, illustrate in “pillole”, con l’ambizioso obiettivo di fungere da punto di riferimento per le società sportive del territorio, oltre che per i nostri studenti, in un momento nel quale la sostenibilità economica delle tante società che pullulano nel contesto pugliese dovrebbe essere una priorità per tutti”.

"Come I Quaderni del Bardo Edizioni da sempre abbiamo cercato e favorito collaborazioni con enti, istituzioni, centri di ricerca di altissimo profilo per quanto riguarda la realizzazione di progetti di comunicazione editoriale, culturale, scientifica tout court - ha dichiarato l’editore Stefano Donno - e dunque non potevamo che accogliere con entusiasmo l’opportunità di creare un percorso redazionale sul web con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dotando il Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport di uno strumento on line come il blog da noi realizzato che aprirà nuovi orizzonti di collaborazioni e sviluppi professionali per tutti i soggetti coinvolti".

(gelormini@gmail.com)