TFM, abrogazione all'unanimità con un emendamento presentato da Fd'I

Il Consiglio regionale ha abrogato all’unanimità l’articolo 3 della legge regionale n. 27 del 6 agosto scorso, con cui era stato reintrodotto il trattamento di fine mandato.

L’abrogazione è avvenuta per mezzo di un emendamento al disegno di legge contenente il riconoscimento di debiti fuori bilancio, presentato dalle forze di opposizione e subemendato in Aula dalla maggioranza, con cui si è provveduto oltre all’abolizione del TFM, anche ai suoi effetti con riguardo alle eventuali istanze medio tempore, presentate ai sensi della legge regionale approvata dallo stesso Consiglio nella seduta del 27 luglio.

E’ stato il centrodestra completo a presentare, in apertura seduta del Consiglio Regionale, l’emendamento che abroga il trattamento di fine mandato (TFM). I gruppi Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, La Puglia Domani e i consiglieri del gruppo misto Paolo Dell’Erba e Saverio Tammacco hanno depositato due emendamenti:

1) Abrogazione TFM approvato il 27 luglio scorso ;

2) Abrogazione degli incarichi di consigliere del presidente, vice capo di gabinetto, componenti dei collegi di esperti e consulenti e di conseguenza l’abrogazione di tutte le norme legislative regionali in contrasto.

Prima di votare il testo di legge emendato, l’Assemblea, infatti, è stata chiamata a votare l'articolo aggiuntivo, ottenendo però esito sfavorevole. Dopo aver votato l'emendamento abrogativo del TFM, i consiglieri del Gruppo di Fratelli d’Italia hanno abbandonato l’Aula al momento della votazione finale alla legge sui debiti fuori bilancio.

“La commedia del presidente Emiliano non poteva durare oltre - hanno scritto in nota diffusa i gruppi di opposizione subito dopo la votazione - sebbene continuerà sulla questione delle nomine e degli incarichi elargiti a spese dei pugliesi. L'emendamento col quale si chiedeva di abrogare tutti gli incarichi e le poltrone che Emiliano affida ai non eletti nelle sue liste, infatti, è stato bocciato dalla sua maggioranza, piegata alle ormai consuete logiche clientelari“.

"Proprio dai consiglieri di maggioranza - ha nno aggiunto nella nota - ci saremmo aspettati un atto di responsabilità, vista anche la grande opera di moralizzazione messa in atto dal presidente Emiliano nei giorni scorsi, invece a prevalere sono gli interessi di pochi e non i problemi della Puglia e dei pugliesi”.

(gelormini@gmail.com)