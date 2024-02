Turismo, BTM Italia e Buy Puglia in FdL tra confronti, convegni e buyers

Per continuare a crescere e a consolidarsi, l’industria turistica pugliese punta tutto sulla crescita della filiera turistica imprenditoriale e dell’accoglienza attraverso il networking, il supporto all’intermediazione e la formazione. È questa la principale innovazione dell’VIII edizione di BUYPUGLIA, evento di commercializzazione del prodotto turistico pugliese che si svolgerà da martedì 27 a giovedì 29 febbraio nella Fiera del Levante, in contemporanea con BTM ITALIA, fiera internazionale certificata ISFCERT.

Lo svolgimento in contemporanea del BUYPUGLIA, organizzato dall’assessorato regionale al Turismo attraverso Pugliapromozione, e di BTM ITALIA, giunto alla decima edizione e organizzato da “365 giorni in Puglia Srls”, conferma la scelta di unire le forze del pubblico e del privato per la costituzione di un terzo polo fieristico del turismo.

Per suggellare il rapporto di proficua collaborazione fra Regione Puglia, assessorato regionale al Turismo, Aret Pugliapromozione ed Enit, il 29 febbraio, alle ore 11.30, al BUYPUGLIA interverrà il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Santanché Lopane ScandaleGuarda la gallery

“Con l’ottava edizione di BUYPUGLIA - ha detto Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo - rafforziamo e diamo continuità alla collaborazione tra BUYPUGLIA e BTM avviata lo scorso anno. L’edizione di quest’anno si caratterizza sia per la completa integrazione con le giornate di lavoro di BTM sia per gli importanti focus sulla formazione e la crescita professionale nell’ecosistema turistico. Questa è un'opportunità unica per il confronto e lo scambio di conoscenze tra imprese consolidate e giovani talenti desiderosi di entrare nel mondo del turismo professionale”.

“L'unione delle forze pubbliche e private - ha proseguito Lopane – evidenzia l’impegno comune nel promuovere e consolidare la nostra industria turistica. Le novità di quest’anno, dal più ampio coinvolgimento dei nostri operatori, con la predisposizione di maggiori spazi di confronto, esposizione e commercializzazione dell’offerta, alle esperienze sempre più suggestive riservate ai buyer internazionali che visiteranno le nostre destinazioni, contribuiranno ancora una volta alla crescita e alla competitività internazionale del turismo pugliese. Siamo fiduciosi che l’evento possa rappresentare un modello di innovazione unico in Italia: un riferimento, in Puglia, al pari delle più rilevanti fiere nazionali”.

“Con il progetto innovativo ‘Cittadinanza turistica e accoglienza: le competenze del futuro’ puntiamo sullo sviluppo del capitale umano partendo dal presupposto secondo cui l’apprendimento non deve essere un privilegio ma un vero ‘diritto alle competenze” ha evidenziato Sebastiano Leo, assessore regionale alla Formazione. “Credo, infatti, che solo il turismo che contribuisce al benessere delle comunità locali, alla dignità dei lavoratori, alla tutela dell’ambiente, alla eliminazione dello sfruttamento – ha proseguito l’assessore Leo - rappresenti una forma di sviluppo sostenibile. A questo proposito, proprio in occasione della BTM, sarà lanciata la proposta di un Protocollo per la ‘governance di un sistema integrato tra formazione/lavoro e sistema pubblico/privato impegnato sulla accoglienza turistica dei territori pugliesi’ con l’obiettivo di definire la costruzione di un progetto formativo attorno alle esigenze dei viaggiatori e delle comunità locali, mettendo al centro la qualità dei servizi alla persona e all’ecosistema locale.

"La regia del programma progettuale è dell’Assessorato Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale / Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione. Mentre l’infrastruttura che sostiene il percorso si propone possa essere un apposito comitato tecnico scientifico (CTS) che insieme al Team BTM (Soggetto proponente) e ai diversi stakeholder, diventa luogo privilegiato di osservazione, ideazione, gestione e attuazione di interventi di programmazione e di concertazione”.

“Con BTM e BUYPUGLIA 2024 prosegue l’ambizioso progetto di creazione di un grande evento fieristico nazionale sul turismo al sud, in Puglia - ha aggiunto Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo Cultura della Regione Puglia - un evento diverso dagli altri e costruito su misura delle attuali esigenze del turismo pugliese: diversificazione dell’offerta, qualificazione delle competenze e dei servizi, internazionalizzazione, distribuzione della domanda sul territorio, interconnessione tra costa e mare tra entroterra, aree interne e borghi. Si apre una nuova fase del turismo in Puglia, tutta incentrata sulla qualità più che sulla quantità e sullo sforzo convergente in tale direzione di tutte le migliori energie pubbliche e private”.

Il direttore generale dell’Aret Pugliapromozione Luca Scandale ha dichiarato: “Abbiamo lavorato per innovare il BUYPUGLIA 2024, che prenderà il via con la cerimonia di benvenuto della vigilia lunedì 26 febbraio, alle ore 17.30, nello Spazio Murat, in piazza Ferrarese a Bari. Insieme al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, daremo il benvenuto agli oltre 70 buyers provenienti da tutto il mondo e, in particolare, dai Paesi target individuati dall’assessorato regionale al Turismo e Pugliapromozione".

presentazione Buy Puglia (2)Guarda la gallery

"Nei tre giorni successivi, i buyers svolgeranno varie attività che prevendono la visita della Puglia, seguendo sette percorsi differenti, e, quindi, la formazione in Fiera del Levante, dove l’ultimo giorno ci saranno gli incontri con i circa 90 operatori turistici, per lo più pugliesi, il cui abbinamento è avvenuto attraverso la piattaforma di matching on line interna al DMS Puglia. In più, per la prima volta, avremo nel padiglione BUYPUGLIA una serie di focus group per tutte le tipologie di turismo”.

“Quest’anno, con il nuovo tema che è ‘BTM Play - a new adaptive code’, ovvero il turismo adattivo, facciamo riferimento al cambiamento in atto che interessa anche le destinazioni e il modo di viaggiare. I turisti, i viaggiatori in generale, sono sempre più attenti alle nuove tecnologie, così come al cambiamento climatico – ha sottolineato Mary Rossi, event manager BTM - attraverso BTM cerchiamo di proporre in maniera creativa nuovi linguaggi e anche nuovi strumenti di lavoro per un approccio pratico a questa trasformazione in essere".

presentazione Buy Puglia (10)Guarda la gallery

"Si parlerà di realtà aumentata, di digitale, tecnologia e anche di nuove forme d’arte digitale. E lo faremo con tantissimi relatori illustri. Daremo anche spazio ai giovani, in particolare alla fascia d’età compresa fra il 18 e i 35 anni, con appositi workshop, per coinvolgerli nella costruzione della loro regione ideale e, allo stesso tempo, per fornire strumenti e applicazioni utili spendibili nel turismo e nella costruzione di nuove professioni”.

“In questi dieci anni – ha concluso Nevio D’Arpa, Ceo&Founder BTM - abbiamo cambiato li linguaggio, per essere sempre aderenti alla realtà, e abbiamo arricchito i contenuti, con il supporto di un Comitato Scientifico composto da eccellenze internazionali, ma le radici di BTM sono sempre le stesse, saldamente legate al territorio. Il filo conduttore di questa X edizione di BTM sarà rappresentato dalle connessioni, utili per abbracciare sfide sempre più complesse. E la connessione virtuosa che si è creata con BUYPUGLIA punta a qualcosa di davvero importante come realizzare un terzo polo fieristico del turismo in Italia".

presentazione Buy Puglia (3)Guarda la gallery

"BTM si è guadagnata nel tempo credibilità e prestigio, al punto da essere ufficialmente riconosciuta come ‘fiera internazionale certificata ISFCERT’. La nostra forza è sempre stata quella di sapere ascoltare il territorio, formulando di volta in volta proposte innovative, al passo coi tempi, pronti a raccogliere nuove sfide e a stimolare il confronto. Ogni anno, per noi, è un’edizione nuova, nel senso che è un continuo debutto. Del resto, quello del turismo è un settore in costante evoluzione e sta a noi saper intercettare le energie e incanalarle nella costruzione di progetti a lungo termine”.

BTM GustoGuarda la gallery

Tra le diverse proposte della kermesse in Fiera del levate a Bari, il sapore della Puglia potrà essere Scoperto negli spazi di BTM Gusto! Dove porte e palati si apriranno ai sensi del 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗘𝗻𝗼𝗴𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼, con l'ormai consueto format BTM Gusto: una vetrina privilegiata per le aziende produttrici locali e punto di riferimento per gli operatori TEG.

Assaporare le specialità locali e conoscerne storia e produzione, specie in una terra di agricoltori e dalla tradizione culinaria ricchissima come la Puglia, è ormai parte imprescindibile del viaggio di chi desidera vivere un'esperienza autentica e immergersi nella cultura locale.La vocazione di BTM Gusto è proprio regalare questa possibilità ai suoi visitatori che in quest'aerea vivranno un'autentica 𝗙𝗼𝗼𝗱 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 e avranno un ruolo attivo attraverso Laboratori a tema, Show Cooking, Degustazioni e Speech con esperti del settore, che faranno da cornice all’offerta enogastronomica di oltre trenta tra le migliori aziende del territorio.Impossibile resistere!

BTM Michele BrunoGuarda la gallery

"Il CIBO, elemento sempre più centrale nella programmazione delle proprie vacanze - ha dichiarato Michele Bruno Direttore BTM Gusto - ha creato opportunità uniche per i territori naturalmente vocati alla gastronomia, come la Puglia, che non rappresenta più solo meta di turismo balneare, ma destinazione capace di offrire esperienze autentiche che includono inevitabilmente le sue tradizioni e specialità gastronomiche".

"Per noi il cibo non è soltanto un elemento nutritivo ma è cultura, ambiente, identità, storia, comunità, condivisione, in una parola è ACCOGLIENZA. Rappresenta infatti l’elemento di congiunzione tra i territori e il turista, parte imprescindibile di un turismo esperienziale, inclusivo e sostenibile, che contribuisce a rivitalizzare paesi e città, dove stanno aumentando le iniziative culturali, comprese quelle legate all’enogastronomia, che si affiancano al ricco patrimonio storico, artistico, monumentale che la nostra regione offre".

"A BTM 2024, nello spazio GUSTO, parleremo di questo e molto altro, attraverso interviste, speech, cooking show con alcuni dei protagonisti del turismo enogastronomico come chef, giornalisti, blogger, imprenditori, influencer, professionisti dell’accoglienza e tanti amici. Sarebbe un peccato non esserci!"

(gelormini@gmail.com)