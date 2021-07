Renzi modello Volta & Gabbana 2021: l'ironia della rete

La rete non perdona, non dimentica e sa sempre sdrammatizzare tutto: ecco quindi che anche Matteo Renzi diventa spesso protagonista di meme irriverenti come questo che lo ritrae photoshoppato sul corpo di un modello che sfila su una passerella. Volta & Gabbana recita la didascalia, breve ma efficace per capire a cosa ci si riferisce: dal Ddl Zan alla Giusitizia, il leader di Italia Viva ha voltato le spalle al governo Draghi e i social stigmatizzano il suo comportamento in questo modo.