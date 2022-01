Labaro, scoppia un incendio in un villino: grave donna di 87 anni

Incendio divampato nella notte in un appartamento a Labaro: due donne sono rimaste coinvolte nelle fiamme, una è in pericolo di vita.

Il fatto è accaduto dopo la mezzanotte quando, al primo piano di un villino bifamiliare situato in via Ghisalba, in zona Labaro, una donna di 87 anni ha provato a rianimare il fuoco nella stufa gettando sopra dell'alcool. Colpita dal ritorno di fiamma scaturito la donna è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio, in pericolo di vita. Attualmente si trova ancora in condizioni gravi. La figlia, coinvolta anche lei nell'incendio, ha riportato solo leggere ustioni alle mani.