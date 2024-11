Paura al Colosseo: coltello alla testa, turista tedesco accerchiato e rapinato. Arrestati quattro giovanissimi tunisini

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato 4 cittadini tunisini - un 19enne e tre 18enni, tutti senza fissa dimora – gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso nell'area archeilogica del Colosseo.

Nella tarda serata di giovdì, a seguito di una richiesta di aiuto giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via del Colosseo dove un turista tedesco di 30 anni ha denunciato che, poco prima, mentre passeggiava era stato accerchiato da un gruppo di giovani stranieri, a lui sconosciuti, che, dopo averlo minacciato puntandogli un coltello alla nuca, lo avevano picchiato e derubato del portafoglio, per poi allontanarsi a piedi.

L'uomo ha fornito le descrizioni dei rapinatori

La vittima, che non ha richiesto intervento medico, ha poi fornito informazioni e descrizioni dettagliate dei malviventi che hanno permesso ai Carabinieri di rintracciarli e bloccarli poco distante, in largo Gaetano Agnesi. Ad esito delle perquisizioni personali, gli indagati sono stati trovati in possesso dell’intera refurtiva, 385 euro in contanti, e del coltello multiuso utilizzato. Uno di loro è stato trovato anche in possesso di 6 dosi di hashish. La vittima ha quindi confermato il riconosciuto degli indagati che sono stati arrestati e portati in caserma.

Presso le aule di piazzale Clodio, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per due di loro l’obbligo di presentazione alla P.G. e per gli altri due il divieto di dimora nel comune di Roma.