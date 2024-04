Rosario Rasizza è riconfermato Amministratore Delegato dal CDA di Openjobmetis

È stata rinnovata la fiducia e la conferma alla guida di Openjobmetis SpA per il prossimo triennio: Rosario Rasizza sarà l’Amministratore Delegato del Gruppo dopo l’annunciata operazione finanziaria con Groupe Crit, tra i primi 20 player europei nel settore della somministrazione di lavoro. “Ci apriamo a una sfida dal respiro internazionale – ha dichiarato Rosario Rasizza, AD di Openjobmetis SpA -, con questa operazione ci troviamo davanti a una prospettiva totalmente sfidante, nella quale porteremo la nostra expertise e le nostre persone, assicurando la continuità gestionale e il consolidamento di un percorso di crescita che non smette di rivelare le sue potenzialità".

Uno sguardo più ampio

"La spinta motivazionale che ci guida è molto forte e carica di entusiasmo ed è per questo che siamo ora alla ricerca di nuove figure manageriali di alto livello che possano contribuire alla nostra espansione commerciale in Italia e non solo. Sono certo che tutto ciò porterà su entrambi i versanti - quello italiano, e quello d'Oltralpe - la possibilità di un rafforzamento reciproco in virtù della messa a fattor comune di best practice, conoscenza specifica di svariati comparti ed energia."

Insieme per il futuro

"Personalmente, vivo questo momento con la grinta e l'orgoglio di chi ha voluto credere in un sogno e nella capacità di chi mi ha accompagnato, dal 2001 a oggi, dalla creazione di una start-up, passando da una quotazione in Borsa, all'apertura verso uno scenario denso di prospettiva. Sono onorato di continuare a guidare Openjobmetis in questa fase cruciale della sua crescita - conclude Rasizza: la partnership con il Gruppo Crit rappresenta un'opportunità eccitante per espandere il nostro raggio d'azione e continuare la mia avventura in Openjobmetis. Sono fiducioso che insieme raggiungeremo risultati straordinari e continueremo a creare valore per i nostri clienti e collaboratori.”