Barocco Spa a supporto delle Partite Iva

Barocco Spa al fianco delle partite iva per dare sostegno concreto in questo periodo di difficoltà.

È di questi giorni la notizia dell’adesione a Partite Iva Nazionali (PIN) della Dott.ssa Adriana Marra, uno dei dirigenti e consigliere di amministrazione di Barocco Spa, società leader nel settore luce e gas.

A margine del convegno su partite iva e Fisco – tenutosi in webinair la scorsa settimana - il Presidente di PIN, Dott. Antonio Sorrento, fa sapere “Siamo fieri di poter vantare tra le nostre file la presenza della Dott.ssa Marra sia per la sua comprovata competenza e preparazione ma anche per il prezioso supporto che la Barocco Spa potrà dare a tutti i nostri associati”.

Interviene anche la Dott.ssa Marra, la quale sottolinea come “La collaborazione con PIN ci riempie di orgoglio e rappresenta per noi la naturale evoluzione di un percorso a un’economia orientata verso <<il prossimo>> e <<il sociale>>. Per questo motivo abbiamo sentito l’esigenza di affiancare ai nostri progetti con diverse associazioni anche con l'ILT a tutela della salute e progetti a tutela delle partite iva oggi in grande difficoltà. A tal fine promuoveremo non solo offerte di fornitura agevolate per tutti gli associati ma vogliamo continuare a dare un sostegno economico al comitato scientifico dell’associazione per informare sempre di più le partite iva sui loro diritti. Stiamo anche pensando a delle borse di studio che possano sostenere neolaureati salentini per collaborare con il comitato scientifico. In questo modo potremmo dare sostegno ai nostri ragazzi e contemporaneamente aiutare le nostre aziende”.

Continua il Dott. Sorrento “Siamo grati alla Barocco Spa per il suo sostegno che ci permetterà di dare ancora più forza alle nostre proposte a tutela delle imprese. In questi giorni, ad esempio, abbiamo segnalato al Ministro dell’Economia e delle Finanze un’anomalia riscontrata già da mesi dall’Avv. Matteo Sances – che fa parte del nostro comitato scientifico – ossia la richiesta ai contribuenti di vecchi contributi Inps prescritti nonostante il pagamento sia stato escluso dalla Suprema Corte. Oltre a informare tutte le partite iva stiamo lavorando affinchè dal Ministero provvedano a cancellare d’ufficio queste pretese” (si può vedere il video dell’intervento del Dott. Sorrento su www.partiteivanazionali.it - sez. Rassegna Stampa).

Ringraziamo dunque PIN e Barocco Spa per il loro sostegno alle partite iva.