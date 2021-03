Professionisti uniti a TUTELA delle donne

Un gruppo di professionisti coordinato dal Centro Studi Sances annuncia che dedicherà particolare attenzione alle donne informando su diritti e opportunità rivolte al mondo femminile.

In occasione della festa della donna non solo auguri ma attività concrete dedicate al mondo femminile.

Sottolinea il direttore scientifico del Centro Studi, l’Avv. Matteo Sances “Sono rimasto particolarmente colpito dai dati Istat del 2020 che vede il mondo femminile particolarmente penalizzato dalla crisi. Insieme ad alcuni Colleghi abbiamo notato un <gap> informativo che non permette molte volte alle donne di comprendere i loro diritti e di cogliere tutte le opportunità a loro rivolte. Per questo motivo abbiamo deciso di orientare l’attività del Centro Studi a queste tematiche grazie anche al supporto di professionisti da tutta Italia; a tal riguardo ci tengo a ringraziare personalmente l’Avv. Alessandro Dipierro da Bari, la Dott.ssa Donatella Dragone da Milano e l’Avv. Hiroshi Pisanello da Lecce per la loro pronta pertecipazione. Sono sicuro che insieme ai Colleghi di Roma, con i quali collaboro ormai da tempo, formeremo una rete di professionisti pronta a segnalare ogni informazione utile”.

Continua l’Avv. Sances “Tutte le notizie riguardanti diritti, bandi di gara e opportunità verranno segnalate dal nostro Centro Studi ai giornali nazionali oltre che sui social, grazie all’adesione di gruppi formati da migliaia di iscritti come S.O.S. Fisco (gruppo Facebook) e Fisco e Tributi (gruppo Linkedin). Ma non solo.

Stiamo interloquendo con varie associazioni di imprese e sono lieto che una delle più grandi a livello nazionale, ossia PIN (Partite Iva Nazionali), abbia già aderito con entusiasmo. Questo ci sembra il miglior modo per fare gli auguri a tutte le donne”.

Ringraziamo dunque l’Avv. Matteo Sances per averci coinvolto in questa iniziativa.