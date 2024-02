Sciopero ATM a Milano per dieci giorni dal 9 febbraio

In arrivo dal 9 al 18 febbraio uno sciopero che riguarderà i mezzi pubblici, compresi tram e metropolitane, proclamato dal sindacato AL COBAS. I lavoratori del gruppo ATM quindi potranno astenersi dal lavoro durante i turni straordinari. Questo potrebbe provocare ritardi e cancellazioni per mezzi di superficie e metropolitane, causando disagi a chi viaggia e a chi lavora.

Le motivazioni dello sciopero

Il sindacato AL COBAS ha specificato in una nota che lo sciopero è stato proclamato "contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM; contro l’aumento dei carichi e dell’orario di lavoro; per un aumento di 150 euro netti mensili per i livelli produttivi; per il diritto al godimento delle ferie; per ambienti di lavoro più sicuri e igienici; per avere a disposizione libero parcheggio in parcheggi e strisce blu".

Servizi garantiti durante lo sciopero

L'azienda ATM sul sito ha tranquillizzato i viaggiatori assicurando che il servizio dei mezzi pubblici sarà “sempre garantito tutti i giorni, con possibili maggiori attese alle fermate tra le 8:45 e le 15 e dopo le 18”. Lo sciopero riguarderà anche Como, dove il servizio funicolare rimarrà sempre garantito con possibili attese maggiori tra 8:30 e le 16:30 e dopo le 19:30, e Monza, dove nelle linee servite da Net "sono possibili maggiori attese alle fermate tra le 9 e le 11:50 e dopo le 14:50". Mentre "sulle linee extraurbane sono possibili maggiori attese alle fermate tra le 8:45 e le 15 e dopo le 18".