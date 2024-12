Sciopero, Forza Italia: "I cittadini subiscono continui disagi, riprendiamo la via di un dialogo pragmatico e costruttivo"

"Basta leggere quanti scioperi sono stati convocati nelle ultime settimane, tradizionalmente di venerdì"



"Il diritto allo sciopero è sacro ma proprio per questo non può essere svilito utilizzandolo in modo compulsivo e facendolo diventare uno strumento di contrapposizione politica. Basta leggere quanti scioperi sono stati convocati nelle ultime settimane, tradizionalmente di venerdì". Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia, interpellato da Affaritaliani.it, commenta così lo sciopero generale di oggi dell'Usb e il no del Tar alla precettazione del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini.



"I cittadini faticano perfino a comprenderne le ragioni e subiscono continuamente disagi. Il tema del lavoro è una priorità ed è troppo delicato e importante per farne terreno di scontro, riprendiamo la via di un dialogo pragmatico e costruttivo", conclude Cattaneo.



