Obesità, allarme in Italia per 4 mln di persone. E i casi in età pediatrica...

Il 4 marzo in tutto il mondo si celebra l’obesity day, una giornata dedicata alla consapevolezza e all'azione contro l'obesità, che rappresenta un importante catalizzatore per un cambiamento significativo nella nostra percezione della salute.

In Italia, l’ISTAT, relativamente all’anno 2021, rileva che, nella popolazione adulta, la quota di sovrappeso è pari al 36,1% (maschi 43,9%, femmine 28,8%), mentre gli obesi sono l’11,5% (maschi 12,3%, femmine 10,8%), evidenziando un trend in costante crescita. Complessivamente, quindi, in Italia si possono stimare in circa 4 milioni le persone adulte obese.

Non solo. Secondo un'analisi Coldiretti (su dati Oms) dell'aprile 2023, in Italia risultava il 42% dei bambini tra i 5 e i 9 anni è obeso o in sovrappeso, con un dato che è il peggiore dell’Unione Europea, dove la media è del 29,5%. "La situazione ha aggravato un fenomeno allarmante - sottolineava Coldiretti - poiché i numeri evidenziano come i problemi di peso interessino nel nostro Paese proprio i giovani, con una situazione preoccupante anche fra 10 e 19 anni fra i quali si registra una percentuale di obesi o in sovrappeso del 34,2% rispetto al 24,9% degli adolescenti europei"

L’obesità incide profondamente sullo stato di salute poiché si accompagna a importanti malattie quali il diabete mellito di tipo 2, l’ipertensione arteriosa, la cardiopatia ischemica e altre condizioni morbose che, in varia misura, peggiorano la qualità di vita e ne riducono la durata - riporta il ministero della Salute - Sovrappeso e obesità sono, inoltre, tra i principali fattori di rischio oncologico. I tipi di cancro resi più probabili da fattori quali l'obesità e il sovrappeso sono quelli dell'intestino (colon e retto), del rene, dell'esofago, del pancreas e della cistifellea, e per le donne si aggiungono il cancro del seno (nelle donne in post-menopausa), dell’endometrio e dell'ovaio.