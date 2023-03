Partnership solidale tra Caffè Onlus e Coppa del Nonno

COPPA DEL NONNO E 1 CAFFE ONLUS DI LUCA ARGENTERO INSIEME PER SOSTENERE I PROGETTI DI INCLUSIONE E ASSISTENZA SOCIALE

La tradizione del caffè sospeso rappresenta un’abitudine entrata a far parte della cultura italiana e un gesto solidale che simboleggia la volontà di donare al prossimo un piccolo momento di gratitudine e felicità. Con questo spirito è nata 1 Caffè Onlus, la prima realtà sociale digitale che si occupa di sostenere le piccole e medie associazioni no-profit italiane attraverso la diffusione della cultura del nobile gesto del dono. Fondata da Luca Argentero e Beniamino Savio, membri del direttivo insieme a Pietro Mazza Midana, fin dal 2011, mediante la propria piattaforma di crowdfunding, 1 Caffè Onlus aiuta annualmente 52 enti solidali che promuovono progetti di assistenza in diverse cause sociali. Da quest’anno, inoltre, dà vita a una partnership nel segno della solidarietà con uno dei brand più amati dagli italiani: Coppa del Nonno. Uno dei brand storici del gruppo Froneri - la seconda più grande azienda di gelati confezionati al mondo, la prima nella produzione di private label - si impegna dunque a favore dell'inclusione sociale e della solidarietà. «Coppa del Nonno ha unito, da sempre, diverse generazioni di italiani, accompagnandoli in occasioni indimenticabili insieme ai propri cari. Momenti all’insegna della condivisione e della felicità. E se è vero che la felicità è tale solo se condivisa, con questa nuova collaborazione abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto, supportando chi ne ha più bisogno», afferma Luca Regano, amministratore delegato di Froneri Italia.

Coppa del Nonno al fianco dell’organizzazione nata da un’iniziativa di Luca Argentero per sostenere, attraverso questa operazione di CSR, due realtà no profit italiane: Portatori sani di sorrisi ODV e Villaggio SOS di Saronno

Presentata nelle scorse ore durante un evento tenutosi a Milano, la partnership prende il nome di “Il gusto unico di donare” e porterà Coppa del Nonno e 1 Caffè Onlus ad affiancare due realtà che si occupano di cause legate ai temi dell'inclusione e dell'assistenza sociale: Portatori sani di sorrisi ODV, con i progetti di turismo sociale accessibile “Dinamiko Village” e “Dinamiko Beach”, e Villaggio SOS di Saronno – Cooperativa sociale Onlus, con il progetto “Case SOS” dove vengono accolti e sostenuti bambini e ragazzi provenienti da situazioni di disagio familiare e sociale. “Coppa del Nonno racchiude in un gelato il gusto inconfondibile capace di unire tutte le generazioni” - dichiara Luca Argentero, vicepresidente 1 Caffè Onlus - “Siamo orgogliosi di essere riusciti a creare questa nuova sinergia solidale e ci auguriamo che sia la prima di una lunga serie. L’esperienza di questi anni al fianco di molte aziende ci ha insegnato che connessione e collaborazione sono le parole chiave per amplificare ogni messaggio di solidarietà. In questo caso, come per il caffè sospeso, basta davvero un piccolo gesto, come quello di condividere un gelato, per fare la differenza”.

I PROGETTI SOSTENUTI DALLA PARTNERSHIP COPPA DEL NONNO E 1 CAFFÈ ONLUS

Portatori Sani di Sorrisi ODV è una realtà sociale presente in diversi ospedali salentini e non solo. Fin dal 2013, si occupa dei bisogni primari delle famiglie offrendo aiuto diretto, sostegno economico e supporto alle cure grazie a servizi di mobilità sociale e di turismo sociale accessibile. In particolare, “Dinamiko Village” è un villaggio immerso nel verde, accessibile in carrozzina, che nasce per donare la serenità perduta e per ristabilire equilibri familiari compromessi dalle tante difficoltà dettate da una malattia o una disabilità, attraverso 7 giorni di vacanza gratuita. connotati da puro divertimento e relax.

“Dinamiko Beach” è, invece, un ampliamento del servizio di turismo sociale accessibile: un tratto dì spiaggia dotato di una passerella che arriva sino al bagnasciuga con ombrelloni, sedie Job e Tuareg per consentire a persone con disabilità e famiglie vulnerabili di vivere il mare in totale libertà. Villaggio SOS di Saronno – Società Cooperativa Sociale Onlus è parte della Rete SOS Villaggi dei Bambini e ha come finalità l’accoglienza e il sostegno di bambini e ragazzi in condizioni di disagio familiare e sociale. Le “CASE SOS” accolgono e sostengono, grazie alla presenza di operatori motivati ed esperti, bambini e ragazzi fino al rientro nella famiglia d'origine o all’inserimento in una famiglia adottiva o affidataria. Qualora tali percorsi non risultino attuabili, viene data continuità all'accoglienza fino al raggiungimento di un'adeguata autonomia, intesa come capacità del giovane di gestire la propria vita e di esprimere il proprio potenziale. L’obiettivo è quello di assicurare loro una crescita serena, attraverso progetti educativi personalizzati e partecipati, rinforzando in tutte le situazioni le cure genitoriali e facilitando, dove possibile, il rientro a casa. La famiglia, in ogni sua forma, rimane il luogo primario di apprendimento e crescita per il bambino. Famiglia è soprattutto CASA.

Per continuare a sostenere gli enti, 1 Caffè Onlus ha infatti deciso di aprire sulla propria piattaforma di crowdfunding una campagna straordinaria di raccolta fondi a sostegno di Portatori Sani di Sorrisi ODV e Cooperativa sociale Villaggio SoS di Saronno, per permettere a chiunque di sostenere queste meravigliose realtà con un piccolo gesto. Con Coppa del Nonno donare vale doppio: ogni euro raccolto verrà raddoppiato da Coppa del Nonno, fino al raggiungimento del primo obiettivo prefissato di 20.000 €.