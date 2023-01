Adriano, balletto sotto la doccia: video show dell'ex Imperatore dell'Inter

Adriano sotto la doccia: il balletto show dell'ex attaccante di Inter e Brasile

Adriano Leite Ribeiro dà spettacolo: lontani i tempi in cui l'Imperatore incantava i tifosi con i suoi gol da appredista "Fenomeno" (quanti osservatori pensavano avrebbe raccolto l'eredità di Luis Nazario da Lima, in arte Ronaldo). Oggi l'ex attaccante dell'Inter (tre scudetti vinti in nerazzurro) e della nazionale brasiliana (una Copa América e una Confederations Cup con la Seleçao, entrambe da capocannoniere) - ma anche protagonista in serie A con le maglie di Fiorentina, Parma e Roma - regala uno show su Instagram. Ecco Adriano che si scatena in un divertentissimo balletto sotto la doccia. Standing ovation per l'Imperatore.

