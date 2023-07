Ajax, emorragia cerebrale per Van der Sar: è in terapia intensiva

Van der Sar si trovava in vacanza in Croazia quando si è sentito male

Edwin Van der Sar si trova ricoverato in terapia intensiva a causa di un'emorragia cerebrale. A renderlo noto è l'Ajax, club di cui l'ex portiere riveste dal 2016 il ruolo di direttore generale: "Nella giornata di venerdì Edwin van der Sar è stato vittima di un'emorragia cerebrale - si legge nella nota della società -. Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più precise seguirà un aggiornamento. Tutti all'Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti stiamo pensando".

Van der Sar si trovava in vacanza in Croazia quando si è sentito male: attualmente, come riporta De Telegraaf, si trova in un ospedale locale.