Alice Campello e Alvaro Morata: "Amore in ascensore". Da Capri... al Milan: offerta dei rossoneri all'attaccante

Morata e Alice Campello, amore e coccole a Capri. Le foto. Alvaro presto sposo del Milan? Le ultimissime di news di calciomercato sull'offerta dei rossoneri all'attaccante dell'Atletico Madrid.

Alice Campello e Alvaro Morata: "Amore in ascensore". Le foto da Capri

"Momenti speciali", scrive Alice Campello a corredo di un dolcissimo album fotografico di lei e Alvaro Morata da Capri (insieme ai due figli). Tempo di vacanze e relax in famiglia.

"Amore in ascensore", è il 'sottotitolo' dei primi due scatti che vedono la fashion blogger e l'attaccante dell'Atletico Madrid protagonisti di un divertente selfie proprio nell'ascensore (probabilmente dell'albergo dove alloggiano). Tra i 'momenti speciali' c'è anche quello di 'mio marito che mi apre sempre la porta'.



Alice Campello e Alvaro Morata da "Amore in ascensore"...

a "Mio marito che mi apre sempre la porta" (Instagram alicecampello)



Senza dimenticare la 'sala dei dolci' o 'le fragoline nella stanza dei sogni'.

"Voi siete davvero la coppia più bella del mondo", scrive un fans di Alice Campello e Morata tra i tanti commenti al post social pieni di cuori e affetto per la (bella) famiglia.



Alice Campello, la 'sala dei dolci' e le 'mini fragoline nella stanza dei sogni'

(Instagram alicecampello)



E poi c'è l'appello di un tifoso ad Alvaro: 'Non andate al Milan , la vostra seconda casa è la Juve'.

Alvaro Morata (e Alice Campello) da Capri a Milano: il Milan chiama

Già, perché la voci che filtrano dai corridoi del calciomercato parlano di un Morata presto sposo del Diavolo e pronto a vestire la maglia rossonera. Insomma, Alvaro e Alice Campello da Capri alla Milano rossonera? Ritorno in Italia dopo gli anni a Torino con la Juventus (che un pensierino su di lui lo farebbe, ma prima bisogna capire il futuro di Dusan Vlahovic)? Per il 30enne attaccante spagnolo (classe '92) - corteggiato anche dalle sirene arabe dell'Al Ettifaq (lui però non è convinto) - sarebbe pronto un contratto quadriennale da circa 4,5/5 milioni netti a stagione e il ruolo di centravanti della squadra di Stefano Pioli (in altenativa a Olivier Giroud, ma vista la duttilità del bomber iberico anche al suo fianco eventualmente). Indiscrezioni insistenti, anche se il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha frenato: "Non abbiamo notizie sulla situazione futura di Morata, ma mi sorprende. Non credo che andrà in Italia", le sue parole a Espn.

Alvaro Morata, Jordi e Alba Gavi, festa per la vittoria della Spagna in Nations League a giugno

(foto Lapresse)



Va detto che l'aspettativa dei Colchoneros è un'offerta tra i 20 e i 25 milioni, mentre il Milan probabilmente punta a strapparlo per una cifra fra i 10 e i 15 mln (a questo proposito c'è un giallo su quanto ammonta realmente la clausola rescissoria). La sensazione è che il matrimonio tra Alvaro Morata e il Milan si possa fare e in tempi non lunghi (Gianluca Scamacca e Boulaye Dia - che ha una clasola da 25 milioni con la Salernitana le alternative), entro la partenza per la tournée dei rossoneri negli Stati Uniti (il 23 luglio match contro il Real Madrid allo Stadio Rose Bowl, Pasadena in California poi il 27 Juventus-Milan e il 1 agosto Milan-Barcellona).