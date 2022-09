Allegri, Ambra a X Factor lancia una frecciata all'allenatore della Juventus..

Ambra, frecciata ad Allegri durante X Factor: «Dopo l’ultimo ex, un anno di psicoterapia»

Ambra Angiolini lancia una frecciata al suo ex, Massimiliano Allegri durante la terza puntata di X Factor (in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW), l'ultima delle audizioni.

L'attrice e giudice del talent show di Sky non nomina l'allenatore della Juventus, ma, rivolgendosi al concorrente Samuel, che ha cantato 'Riso col pollo', ha detto: "Se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia visto il mio ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Ma oggi, grazie a te, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita!".

Ambra e Allegri sono stati legati sentimentalmente dal 2017 fino ad ottobre 2021.

A ottobre, nel programma che conduce su Radio Capital dal lunedì al venerdì, dalle 11 a mezzogiorno (Le Mattine, parte terza) Ambra lesse una citazione: "Esiste per tutti il giorno zero, un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state".