Allegri esonero della Juventus? Quota a picco. E Zidane mister Juve...

Juventus-Allegri esonero? I tifosi sognano Zidane sulla panchina bianconera

Juventus in crisi (bianco)nera: due sconfitte su due in Champions League (bruciante quella in casa con il Benfica, dopo il ko sul campo del Psg) e campionato tra luci e ombre (10 punti a meno 4 da Milan-Atalanta-Napoli anche se pesa il gol regolare annullato dal Var a Milik che avrebbe dato il 3-2 sulla Salernitana). I tifosi hanno fischiato squadra e allenatore. E molti supporter vorrebbero l'esonero di Massimiliano Allegri ("Non mi sento a rischio", ha detto nel dopo partita dello Stadium): sui social cresce l'hastag #allegriout, anche se non tutti i supporter della Juve sono d'accordo. L'esonero di Allegri resta abbastanza difficile da credere (anche visti i due anni di contratto con il club torinese).

I nomi di eventuali sostituti nel caso la situazione dovesse precipitare? Molti fans juventini sognano il ritorno di Zinedine Zidane. Senza panchina tra i big ci sono Tuchel (appena esonerato a sorpresa dal Chelsea), e Pochettino. Tra gli italiani il più caldo potrebbe essere quello di Roberto De Zerbi che, aveva declinato l'offerta del Bologna per amicizia nei confronti di Mihajlovic e quella del Monza. L'ex mister di Sassuolo e Shaktar ha una filosofia di calcio propositivo e spettacolare molto intrigante.

I bookmakers cosa dicono su un possibile esonero di Max Allegri? Che la quota di un addio del mister bianconero dalla Juventus si è dimezzata in pochi giorni. Vediamo la situazione.

JUVENTUS A RISCHIO IN CHAMPIONS. PER I BOOKIE SI AVVICINA L'ADDIO DI ALLEGRI

Altra serata da dimenticare per la Juventus, che esce con le ossa rotte dalla partita di Champions League contro il Benfica. All'indomani della seconda sconfitta in due giornale, la ricaduta è pesantissima anche nelle valutazioni dei bookmaker, per i quali i bianconeri sono già con un piede fuori dalla competizione: nelle scommesse su chi passerà il turno insieme al Paris Saint Germain (il cui approdo agli ottavi è dato per scontato), il Benfica si gioca ora a 1,15 su Planetwin365, mentre Allegri e i suoi sono lontani a 3,10.

Proprio l'allenatore bianconero è sempre più sotto pressione, con conseguente crollo della quota per il suo addio: l'offerta per l'esonero o le dimissioni è passata dal 5,50 pre-Benfica al 2,75 di oggi, un taglio drammatico rispetto al 10 di inizio stagione.