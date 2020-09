Allegri-Roma, Fonseca rischia e Friedkin pensa al colpo in panchina

Paulo Fonseca inizia la stagione con l'ombra di Massimiliano Allegri che aleggia sulla panchina della Roma. Non è l'unico allenatore per la verità che rischia di vivere con l'incubo incombente dell'ex mister di Juventus e Milan. Tuchel al Psg è in una situazione simile (e non dimentichiamo che il tecnico livornese era un nome caldissimo in quota Inter ad agosto quando si era aperta l'ipotesi divorzio tra Antonio Conte e i nerazzurri).

Allegri-Roma? Fonseca incassa la fiducia di Friedkin

Al momento comunque Dan che Ryan Friedkin hanno dato fiducia a Fonseca dopo il non brillantissimo pareggio della Roma (partita giocata però senza Dzeko, in attesa di capire se e quando andrà alla Juventus) all'esordio nel campionato di serie A sul campo del Verona. Ma c'è chi giura che serviranno risposte importanti sul campo da qui alla sosta di ottobre per non far venire tentazioni alla proprietà americana del club giallorosso. E al prossimo turno sarà il Maestro, Andrea Pirlo, a mettere sotto esame Fonseca.

Allegri-Roma, la frase di Max a Ballando con le stelle

Allenare la Roma? "Vediamo, non si sa... Il mio desiderio? Devo rientrare perché uff... basta". , aveva poi minimizzato lo stesso Massimiliano Allegri a Ballando con le stelle rispondendo alla domanda della ballerina e maestra romana Roberta Beccarini. Di certo se mai la società capitolina dovesse andare in pressing sull'allenatore toscano servirà presentargli un piano di crescita molto convincente e un ingaggio da top mister visto che Max punta a una panchina di club in corsa per la Champions League in prima battuta.

ROMA-PARATICI, ROMA-RANGNICK

Roma che potrebbe cambiare volto anche a livello dirigenziale. Da tempo si vocifera del possibile arrivo di Fabio Paratici, ma l'attuale ds della Juventus se dovesse lasciare Torino sarebbe più tentato da mete estere come il Barcellona. Proseguono invece le indiscrezioni sull'interesse di Friedkin ne confronti di Ralf Rangnick, dopo il mancato matrimonio del tedesco con il Milan.