Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati, separazione ufficiale: "Decisione dolorosa, chiediamo rispetto"

Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati, separazione ufficiale

L'attaccante del Milan Alvaro Morata e Alice Campello hanno annunciato la fine della loro lunga storia d'amore (dalla quale sono nati quattro figli, Alessandro, Edoardo, Leonardo e Bella). La notizia è stata data da entrambi attraverso due storie Instagram.

Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati. L'attaccante del Milan: "Decisione dolorosa, chiediamo rispetto"

"Dopo un periodo di riflessione, Alice e io abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade. Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco nella quale ci siamo amati e aiutati moltissimo - scrive Alvaro Morata - Sono stati anni meravigliosi e la conseguenza sono stati i nostri quattro figli, senza dubbio la cosa migliore che abbiamo fatto insieme. E' una decisione dolorosa per la quale chiediamo rispetto ed empatia. Non si inventino storie per un minuto di protagonismo, perché, ripeto: non c'è stata in alcun momento mancanza di rispetto, solo molte incomprensioni continue che poco alla volta hanno consumato la relazione. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e un grande insegnamento", le parole dell'attaccante del Milan.

Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati. "E' stata la più difficile della nostra vita". Il post di Alice

“Alvaro e io abbiamo deciso di separarci e la decisione è stata la più difficile della nostra vita. Voglio che sia chiaro, come è stato chiaro lui, che non c'è stato alcun terzo, nessuna mancanza di rispetto da parte di entrambi", scrive Alice Campello sui social spiegando che lei e Alvaro Morata si sono lasciati: "Solo posso dire che in questi otto anni ho avuto una persona al mio fianco che non ha fatto altro che mettermi al primo posto, accudirmi, rispettarmi. E per questo non posso permettere alcun tipo di speculazione falsa, così la decisione di dirlo così presto. Non voglio che pensiate che niente di ciò che avete visto nelle foto di Instagram fosse una bugia. Non potevamo amarci di più e continueremo a farlo, ma arriva un momento dove si accumulano molte incomprensioni mal gestite e le cose a poco a poco si rovinano ed esplodono. Abbiamo sempre promesso per rispetto a tutto ciò che abbiamo vissuto di non arrivare mai al punto di farci del male o essere tossici. La volevamo chiudere prima che sarebbe finita così. Solo voglio ringraziare Alvaro per tutto quello che ha fatto per me, per come mi ha accudito, per il papà e il marito che è stato. Gli auguro il meglio, sempre”.