Ambra Angiolini, lacrime in radio dopo la rottura con Allegri. "Ci si allontana da chi..."

Ambra Angiolini dopo la rottura con Max Allegri: «Esiste per tutti il giorno zero»

Ambra Angiolini non è riuscita a trattenere le lacrime e la commozione nel corso del programma radiofonico Le Mattine su Radio Capital. La fine della storia di quattro anni con l'allenatore della Juventus, Max Allegri, la sta facendo soffrire.

"Grazie per quello che sto vedendo - ha detto Ambra - vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è commovente. Il mio senso di gratitudine non sbaglia, quello che mi sento di dire è grazie! Sto vedendo tanta bellezza", ha detto Ambra Angiolini durante la trasmissione.

La Angiolini al termine della puntata nello spazio che solitamente dedica alle poesia ha letto un pensiero molto bello. «Esiste per tutti il Giorno Zero. È un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama Giorno Zero perchè quello che segue lo zero è sempre un inizio. E negli inizi non si conosce sconfitta»