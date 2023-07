Ancelotti caos in Brasile, il presidente Lula attacca: "Alleni l'Italia che.."

Brasile, il presidente Lula contro Ancelotti: ‘Perché non allena l’Italia che neanche si qualifica ai Mondiali?’

"Ancelotti mi piace, ma...". Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva critica la scelta della Federcalcio verdeoro di affidare la nazionale all'attuale allenatore del Real Madrid.

"Non è mai stato l'allenatore dell'Italia: perché non risolve il problema della sua Nazionale, che non ha partecipato agli ultimi due Mondiali?", la domanda che provoca un terremoto in Brasile.

Come noto, Carlo Ancelotti sarà in carica dal giugno 2024 a partire dalla Copa America 2024, che si giocherà dal 20 giugno al 14 luglio, passando per i Mondiali di calcio del 2026 in Usa, Messico e Canada (vero grande obiettivo della Seleçao che non vince la World Cup dal 2002).

Brasile, Lula contro Ancelotti. Il presidente fa il 'tifo' per Diniz

Nel frattempo ad interim, è stato scelto come commissario tecnico Fernando Diniz, astro nascente degli allenatori brasiliani e mister della Fluminense.

E partendo da qui, Lula tira un'altra picconata a Carlo Ancelotti: "Sono un tifoso di Diniz ha personalità, creatività ed è lui che comanda negli spogliatoi. È molto facile guidare una squadra in Europa con undici giocatori selezionati".

Il presidente del Brasile tira l'ultimo affondo all'ex mister di Milan e Napoli: "La cosa difficile è venire qui e guidare il Corinthians. Vorrei vedere se Ancelotti farebbe bene col Corinthians".