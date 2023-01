Ancelotti: "Problemi con Gattuso". E lui replica. il botta-risposta

Ancelotti-Gattuso i problemi tra le due glorie del Milan

Real Madrid-Valencia, semifinale di Supercoppa di Spagna (mercoledì a Ryad) è una sfida nella sfida perchè i due allenatori sono glorie di un Milan leggendario: Carlo Ancelotti contro Ivan Gennaro Gattuso. Il tecnico blanco all'epoca mister rossonero e il campione di Corigliano Calabro anima del centrocampo milanista. Uniti in un periodo indimenticabile per il Diavolo, ma oggi sono un un po' più lontani.

Ancelotti su Gattuso: problemi che sono strettamente personali

Carlo Ancelotti parlando del suo rapporto con Gattuso ha spiegato: "Abbiamo passato dei bei momenti, abbiamo vinto due Champions League assieme, abbiamo passato dei momenti che io ricorderò per sempre. Poi, non sempre il rapporto continua nel migliore dei modi. Abbiamo avuto dei problemi che sono strettamente personali e non voglio parlare di questo".

💥 Ancelotti habla de su relación con Gattuso, a quien entrenó en el Milan: "Hemos tenido problemas" pic.twitter.com/xiprIvwbUj — MARCA (@marca) January 10, 2023

Gattuso: "Con Ancelotti problemi di lavoro"

Gattuso ha però voluto precisare dopo le parole di Ancelotti. L'ex centrocampista del Milan ha spiegato che è stato un "problema legato al lavoro" e che da parte sua "a livello personale, umano e calcistico lo stimo molto".

"Gattuso y yo hemos tenido problemas personales", afirmaba Ancelotti poco antes



💥 El entrenador del Valencia responde al preparador del Real Madrid pic.twitter.com/tF9JwmwBha — MARCA (@marca) January 10, 2023

L'allenatore del Valencia spiega da cosa sono nati quei problemi di cui ha parlato Ancelotti: "Era lui l’allenatore a Napoli prima del mio arrivo, i giornali in quei mesi parlavano molto dello stato di forma della squadra, che sembrava non essere al massimo con Ancelotti - ha ricordato Gattuso - In quei due anni alcune cose non hanno funzionato, non sono state fatte bene. Ma da parte mia resta il rispetto per Carlo. Ci ho parlato un anno fa e sa bene che per me è fenomenale sia come persona che come allenatore. È il migliore al mondo. Quando c’era qualcosa che non mi piaceva nello spogliatoio, allora già parlavo per il bene della squadra, non per il mio. Il rapporto tra me e Ancelotti era così. Ora non più".