Antonio Conte vuole il Milan: ok Ibrahimovic e Moncada. Calciomercato rumors

Antonio Conte - secondo quanto riporta Michele Criscitiello su Sportitalia - starebbe temporeggiando nel dare una risposta positiva ad Aurelio De Laurentiis e al Napoli, con cui avrebbe avuto recentemente un secondo incontro, perché starebbe dando priorità al Milan. Secondo queste indiscrezioni, con le condizioni giuste (stipendio tra i 6 e i 9 milioni di euro all'anno), l'ex allenatore della Juventus potrebbe approdare sulla panchina rossonera la prossima stagione. Stando ai rumors di Sportitalia, Ibrahimovic e Moncada sarebbero concordi su Antonio Conte, mentre l'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani punterebbe più sul profilo di Thiago Motta, mister del Bologna che sta stupendo tutti (grande lavoro alla guida dei rossoblu anche lo scorso anno, senza dimenticare l'ottimo operato alla guida dello Spezia).

Indiscrezioni che sottolineano non esserci alcuna spaccatura all'interno della dirigenza rossonera: si sta semplicemente ragionando sul nome del prossimo allenatore.

Calciomercato Milan, colpo di scena Terracciano-Miranda: cambia tutto

Il Milan non si ferma per Filippo Terracciano. Contrariamente alle voci delle scorse ore che parlavano di una frenata da parte dei rossoneri per il terzino (che può giocare anche in mezzo) classe 2003, le ultime indiscrezioni di calciomercato raccontano la volontà del Diavolo di chiudere per il giocatore che piace anche a Fiorentina e Juventus. Inizialmente si pensava a una fumata bianca attorno a quota 5 milioni, ma il prezzo è lievitato: a 7 mln (bonus compresi) il ragazzo può essere messo a disposizione di Stefano Pioli. E da casa bianconera un mezzo passo indietro che sembra preludere al rush finale rossonero. "Terracciano? In questo momento non ci sono delle opportunità corrette né dal punto di vista economico né dal punto di vista tecnico, quindi restiamo così", le parole di Giuntoli.

Più cauto Gianluca Di Marzio secondo cui il Milan continua a lavorare per Terracciano, così come per il 24enne centrale Lilian Brassier del Brest e per il 20enne attaccante colombiano John Durán dell'Aston Villa, ma nessuna di queste situazioni, per il momento, si è sbloccata.

Colpo di scena invece sul fronte di Juan Miranda, esterno sinistro spagnolo (il classe 2000 è in scadenza col Betis a fine stagione e dunque libero a parametro zero) che da mesi era considerato il vice-Theo Hernandez per il Milan del futuro. Secondo quanto riporta calciomercato.com "non è più un obiettivo del Milan. I contatti si sono arrestati da diverse settimane, il club rossonero valuta altri profili più giovani e con costi più contenuti su ingaggio e commissioni".