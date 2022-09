Anya Bondarenko, motociclista da sogno: foto mozzafiato a cavallo della moto

Donne e motori: Anya Bondarenko, la sensualissima motociclista ucraina

Anya Bondarenko è una star delle due ruote: viene considerata unanimemente tra le motocicliste più belle d'Ucraina e di tutta Europa. Sicuramente al di là delle sue doti in sella alle moto, non passa inosservata neanche per il suo fascino e la sensualità che trasmette nelle foto e nei video.



Anya Bondarenko, la motociclista ucraina star dei social

Anya Bondarenko infatti è molto popolare sui social network: vanta 114mila followers su Instagram e i suoi post sono sempre pieni di like d'approvazione e d'amore da parte dei suoi fans.



Anya Bondarenko, i campionati di motociclismo



Il fisico della centaura è decisamente da urlo, ma, come si diceva oltre alla bellezza, in primis c'è il talento e la passione per le moto. Anya Bondarenko ha partecipato ai diversi campionati di motociclismo in Ucraina.