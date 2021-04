Ascolti tv, PSG-Bayern Monaco show: mette in crisi persino Leonardo

Ascolti tv, Psg-Bayern Monaco meglio di Real Madrid-Liverpool

Spettacolo a Parigi, la sfida tra Psg e Bayern Monaco che ha visto passare la squadra francese (vendicando l'ultima finale di Champions League in cui trionfarono i tedeschi), guidata da Neymar e Mbappè (pur se sconfitta immeritatamente 1-0) va in gol su Canale 5 co 4.279.000 spettatori pari al 15.9% di share (sette giorni fa Real Madrid vs Liverpool si era fermata a 3.341.000 con il 12.4% su Canale 5). A cui vanno aggiunti i 624.000 spettatori complessivi con il 2.3% di Sky Sport.

Ascolti tv, Psg-Bayern Monaco in scia a Leonardo su Rai1

Numeri che quasi pareggiano il finale della serie tv Leonardo, andato in onda su Rai1 con il seguito di 5.279.000 spettatori pari al 21.3% (la scorsa settimana era stata vista da 5.307.000 spettatori pari al 21.7%). Sul podio degli ascolti tv di martedì 13 aprile 2021 Le Iene Show su Italia1 con 1.890.000 spettatori e il 10.4% (martedì scorso: 1,839 milioni e 10,35%)