Atalanta-Villareal: come vedere la Champions in diretta tv e streaming

Mercoledì 8 dicembre, a partire dalle 21.00 Atalanta e Villarreal si sfidano nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League

La squadra di Gasperini ha sin qui conseguito una vittoria, tre pareggi ed una sconfitta, per un totale di sei punti ed il terzo posto nella classifica del Gruppo F. Per qualificarsi agli ottavi di finale l'Atalanta deve puntare alla vittoria. In caso di pareggio, in virtù degli scontri diretti favorevoli, sarebbe viceversa matematica la "discesa" dei bergamaschi in Europa League.

In caso di sconfitta, con un’eventuale vittoria dello Young Boys in casa del Manchester United, l'Atalanta sarebbe definitivamente fuori dall'Europa. Il Villarreal, reduce dalla sconfitta interna patita contro il già qualificato Manchester United, potrà quindi contare sul doppio risultato: con sette punti, gli basterebbe il pareggio per passare il turno.

Dove vedere l'Atalanta in tv

Atalanta-Villarreal verrà trasmessa in diretta e esclusiva da Amazon Prime Video. Gli abbonati potranno quindi seguire la sfida sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli a dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick, o ancora ad una console PS3, PS4 o Xbox One. Per coloro che sono abbonati sia a Sky che ad Amazon Prime Video, un’altra opzione è rappresentata dall’app presente su SkyQ.

La coppia di telecronisti

A raccontare Atalanta-Villarreal sarà Sandro Piccinini, con l'ex milanista Massimo Ambrosini incaricato del commento tecnico.