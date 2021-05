Atleti della nazionale di calcio disabili, rubato il furgone: l'appello

Atleti della nazionale di calcio disabili, rubato il furgone: appello per ritrovarlo

Rubato il furgone, a bordo c'erano attrezzature e carrozzine per un valore di 70mila euro. Gli atleti stavano per partire per il ritiro - Sarebbero dovuti partire da Trani alle 14 in direzione Jesolo, dove dal 13 al 16 maggio si svolgeranno le Nazionali dei Powerchair Sport. Ma stamattina l'amara scoperta: nella notte ignoti hanno rubato dal parcheggio degli Angeli Custodi, alla periferia della citta', il furgone con all'interno 2 carrozzine elettriche adatte per il gioco (del valore complessivo di 30 mila euro) e altra attrezzatura costosa a cinque atleti paralimpici della "Oltre Sport". "Il problema - ha spiegato all'AGI Donato Grande, atleta paralimpico - non e' trovare il modo per andare a Jesolo, ma recuperare l'attrezzatura. Per questo dico ai responsabili di mettersi una mano sulla coscienza". La vicenda e' stata denunciata ai Carabinieri, che stanno indagando sull'accaduto.