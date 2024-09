ATP Tokyo, Berrettini passa al secondo turno. Darderi subito eliminato

ATP Tokyo, Berrettini batte Botic van de Zandschulp 6-3, 6-4 e passa al secondo turno. Mariano Navarone elimina Luciano Darderi

Matteo Berrettini debutta con una vittoria all'ATP 500 di Tokyo. L'incontro con Botic van de Zandschulp, numero 67 nella classifica ATP, è iniziato con un'ora di ritardo a causa della pioggia ma inizia bene per il tennista italiano con 5-1 grazie a tre break consecutivi. La rimonta dell'olandese si ferma sul 30-30 dell'ottavo game con due ace che regalano il parziale a Berrettini. La partita quindi si chiude con i parziali di 6-3, 6-4 in un'ora e mezza di gioco. Il 28enne romano, che ha messo a segno tre vittorie di fila in Coppa Davis con l'Italia, affronterà nel secondo turno uno tra lo statunitense Taylor Fritz, numero 7 in classifica ATP e considerato il favorito. e il francese Athur Fils (n.24 ATP).

Luciano Darderi invece è stato eliminato con un doppio 6-4 dall'argentino Mariano Navarone, che lo precede in classifica ATP al 40esimo posto. L'atleta sudamericano annulla 8 delle 9 palle break concesse all'italiano e si impone sull'avversario dopo 45 minuti di gioco. Navarona si aggiudica quindi il quarto confronto diretto su sette negli ultimi 12 mesi. Darderi tornerà poi in campo la prossima settimana al Masters 1000 di Shanghai.