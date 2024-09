Morta la zia di Jannik Sinner. L'ultimo saluto commovente del tennista dopo il trionfo agli Us Open

Lutto per jannik Sinner, è morta la zia tanto amata "Meggi". L'ultimo saluto dopo il trionfo agli Us Open

L'ultimo saluto era riuscito a darglielo pochi giorni fa, subito dopo il successo agli Us Open e le aveva dedicato la sua seconda vittoria in un torneo del Grande Slam. Si è spenta la zia tanto amata da Jannik Sinner: aveva 56 anni. Il tennista azzurro, numero uno al mondo nella classifica Atp, subito dopo la vittoria a New York aveva preso un volo proprio per raggiungerla e darle l'ultimo abbraccio. Sinner è stato colpito da lutto poche ore dopo essere arrivato in Cina dove da giovedì 25 sarà impegnato a Pechino nei "China Open". La zia Margith era la sorella della mamma di Janniks, Siglinde.

Sulle prime righe del lungo necrologio scritto in lingua tedesca si legge, "ti rivolgo parole che ti fanno sentire quanto eri importante…". La zia di Jannik si chiamava Margith Sinner nata Rauchegger ma per tutti era ‘Meggi’. Sul necrologio è scritto che i funerali si terranno martedì 24 settembre con inizio alle ore 13,45 dalla chiesa dell’ospedale fino alla chiesa parrocchiale di Villabassa per la funzione di commiato. È stato precisato che la funzione potrà essere seguita sul canale Youtube dell’unità pastorale dell’Alta Pusteria.