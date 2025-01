Australian Open, Sonego batte Wawrinka con un colpo da urlo: passante no look e poi esulta alla Bellingham - VIDEO

Australian Open, Lorenzo Sonego batte Stan Wawrinka con un passante no look in cross che è tra i colpi più belli del torneo

Lorenzo Sonego è stato ieri tra i principali protagonisti degli Autralian Open in corso a Melbourne. Il tennista azzurro ha sconfitto Stan Wawrinka in quattro set e lo ha fatto con un colpo davvero spettacolare che potrebbe fare la storia del torneo. Lo svizzero stava mettendo sotto pressione Sonego ma un certo punto, dopo uno splendido pallonetto, il tennista piemontese di spalle gioca un passante no look in cross che non lascia scampo all'avversario. Sonego poi esulta imitando il calciatore Jude Bellingham del Real Madrid.

Ora Lorenzo Sonego dovrà vedersela con Joao Fonseca, nuovo astro nascente del tennis mondiale ad appena 18 anni. Il brasiliano nel primo turno ha eliminato il numero nove al mondo Andrey Rublev ed è già stato ribattezzato "il piccolo Sinner". A tal proposito Sonego ha dichiarato: "Ci sono analogie nel gioco, entrambi tirano forte e giocando a un gran ritmo".

