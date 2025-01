Australian Open, quando giocano domani Sinner e gli altri italiani

Domani tornano in campo i tennisti italiani approdati al secondo turno degli Australian Open di Tennis: Sinner, Musetti, berrettini, Sonego e Jasmine Paolini Questi gli orari di gioco:

Ore 9.00, Sinner-Schoolkate

Jannick Sinner aprirà il programma della sessione serale (orario australiano) alle 9 del mattino ora italiana nel match contro il giovane padrone di casa Tristan Schoolkate, wild card. Una partita sulla carta che non dovrebbe regalare sorprese.

Ore 7.00, Berrettini-Ruune

Due ore prima, invece, cioè alle 7 del mattino ora italiana, scende in campo Matteo Berrettini per quello che sembra essere il match di giornata a Melbourne, la sfida con la testa di serie numero 13, il danese Holger Ruune, giocatore di assoluto valore capace di picchi di gioco notevoli ma con la stessa facilità di giornate pessime. Una partita quindi molto più equilibrata di quello che si possa pensare.

Ore 12.00 (circa), Paolini-Zarazua

La punta di diamante del tennis femminile italiano, Jasmine Paolini, scenderà in campo nella sfida con la spagnola Zarazua proprio sullo stesso campo ed al termine della sfida di Sinner, quindi verso le 12. Una sfida anche questa che non sembra troppo complessa per la testa di serie numero 4.

Ore 3.00 (circa), Musetti-Shapovalov

Lorenzo Musetti scende in campo invece in piena notte, secondo match programmato sul campo 3, dopo una partita del tabellone femminile prevista ad inizio programma all'1.00. Una sfida molto incerta tra due giocatori dotati forse dei due rovesci ad una mano più belli del circuito.

Ore 7.00 (circa), Sonego-Fonseca

Grande attesa anche per la sfida dell'ultimo italiano che domani scenderà in campo. Parliamo di Lorenzo Sonego che affonterà come 4° ed ultimo match sull'arena 1573 il brasiliano Fonseca, per molti il nuovo fenomeno del tennis mondiale.