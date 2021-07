Azzurri a rischio contagio: 4 giornalisti RAI positivi al rientro da Londra

LE NOVITA' 2021 - Questa edizione degli Europei è la prima di tipo “itinerante”: invece che in un solo Paese ospitante, come era di abitudine, si gioca in 11 città di 11 Paesi diversi. L'unica città italiana coinvolta è Roma, con lo stadio Olimpico. Sarà però la prima e ultima volta: la Uefa ha già detto che questa scelta complica troppo l'organizzazione e a partire da Germania 2024 si tornerà all'antico. Un'altra novità, imposta dal Covid-19, sono le rose allargate a 26 convocati, con la possibilità per ogni squadra di sostituire giocatori indisponibili per contagio o altri problemi, fino alla gara di esordio.