Balotelli attacca madre di Lion: "Impediamo alle donne di far figli per soldi"

Balotelli su Instagram attacca madre di Lion, il secondo figlio avuto con Clelia Carleen, accusandola di usarlo come un bancomat. Lei afferma di essere vittima del giocatore

Mario Balotelli ha sempre avuto un rapporto piuttosto burrascoso, o almeno decisamente chiaccherato, con le sue ex compagne. Oggi il calciatore dell'Adana Demirspor è finito nella bufera per un attacco social diretto a Clelia Carleen, madre del suo secondogenito Lion. Tutto è iniziato con una Stories pubblicata da Balotelli in cui accusa l'ex di volergli prosciugare il portafoglio con la scusa del figlio: "La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale".

“La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza. - continua Balotelli - Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è… E la punizione alla fine sarà eterna”.

Balotelli non ha fatto nomi ma la replica di Clelia Carleen non si è fatta attendere: "Sono una sua vittima fisicamente e mentalmente… Non si ferma mai. - ha scritto l'ex del calciatore taggandolo nelle sue Stories - Non ha rispetto delle madri. L’unica cosa che fa, è mentire". Dalla relazione tra Balotelli e Clelia Carleen, modella e bancaria di origini svizzere, è nato il piccolo Lion nel 2017. L'ex Monza ha avuto una figlia, Pia di 9 anni, con la showgirl Raffaella Fico e anche con lei i rapporti non stati piuttosto tesi. Balotelli ha infatti riconosciuto la bambina solo due anni dopo la nascita passando anche dalle aule di tribunale. Oggi i rapporto con Raffaella Fico sono comunque molto più distesi, tanto che i due hanno trascorso le vacanze a Napoli insieme alla figlia.