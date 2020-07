Barcellona, la prima radio spagnola: Messi lascia nel 2021, va via gratis?

Barcellona, i media spagnoli: Messi lascia nel 2021, va via gratis?

Messi ha stoppato la trattativa per il rinnovo con il Barça e l'anno prossimo andrà via. Così pensa El Larguero, trasmissione sportiva di Cadena Ser, prima radio spagnola. O per lo meno ci sta pensando. La Pulce argentina poteva andar via gratis già ora, però avrebbe dovuto avvisare il Barcellona prima della fine di maggio, a un mese dal 30 giugno. Ma in pieno lockdown tutto era pià difficile e da più parti in Spagna si è parlato di contatti tra la famiglia Messi e la dirigenza del Barcellona per allungare il contratto in scadenza nel giugno 2021. Contatti che ora sembrano sfumati. Altro motivo che lo fa pensare? I Messi non hanno mai confermato le trattative sul rinnovo.