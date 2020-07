Barcellona, Messi segna all'Atletico e ora è più nella storia: 700 gol fatti

Il gol di Messi all'Atletico entra ancora di più nella storia, perché l'argentino - che ha colto anche un legno nel primo tempo della sfida del Camp Nou - ha tagliato il traguardo dei 700 gol in carriera. Per il Barcellona però, arriva un altro stop, il terzo pareggio nelle ultime quattro sfide, che rischia di lasciar scappare il Real Madrid a +4 dai catalani in caso di vittoria contro il Getafe giovedì. La doppietta di Saul ferma due volte il vantaggio, sempre su rigore, dei blaugrana, che avevano segnato grazie anche a un autogol di Diego Costa. Nel finale il caldo vince sulle due squadre che non si fanno più male. Ora Zidane e i suoi giocatori può allungare.