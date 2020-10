Basket, Fastweb sponsor ufficiale della lega italiana di pallacanestro

Fastweb è Sponsor ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro. Grazie all’accordo triennale siglato, Fastweb, già fornitore ufficiale delle infrastrutture di rete di LNP, entra ufficialmente a far parte del circuito di aziende partner a supporto della Lega Nazionale Pallacanestro.

Dal 2018 Fastweb ha avviato il cablaggio in fibra ottica di tutti gli impianti di gioco del campionato di LNP Serie A2 con tecnologie di connessione stabili, performanti e ad alta velocità, consentendo così allo Staff tecnico di ogni Club di accedere ai contenuti in Cloud per analizzare e rivivere nel dettaglio, in qualunque momento, tutte le partite del campionato. Inoltre in occasione della Final Four di Supercoppa di Lega Nazionale Pallacanestro 2019 all’Allianz Cloud di Milano, Fastweb, per la prima volta in Italia, ha trasmesso l’evento sportivo con la nuova tecnologia FWA su onde millimetriche, reso disponibile ad altissima qualità sulla piattaforma LNP Pass.