Bodo-Roma 6-1, scoppia l'ironia social per la disfatta giallorossa

Bodo-Roma, la squadra giallorossa e Mourinho sono diventati oggetto di ironia e prese in giro sui social network dopo la sconfitta per 6-1 in Norvegia

Incredibile sconfitta per la Roma di José Mourinho in Conference League. I giallorossi in casa del Bodo Glimt prendono ben 6 gol segnandone solo uno. La disfatta norvergese è la peggiore in carriera per il tecnico portoghese. Una sconfitta con un margine così ampio e oltretutto contro una squadra sulla carta inferiore non è stata ovviamente apprezzata dai 400 tifosi romanisti presenti allo stadio, che non hanno accettato la maglia lanciata in tribuna dal capitano Pellegrini. I supporter giallorossi non contestano però il singolo giocatore ma l'intera squadra.

"Colpa mia. Sono io che ho deciso di giocare con questa squadra. - ha dichiarato Mourinho a Sky Sport - L’ho fatto con buone intenzione: dare una chance a gente che lavora tanto e non gioca tanto e dall’altro lato, fare riposare gente che gioca praticamente sempre in un campo artificiale in queste condizioni climatiche. Abbiamo perso contro una squadra che ha più qualità di noi: la nostra squadra che ha iniziato la partita è inferiore al Bodo. La famiglia Roma è molto forte dal punto di vista dell’amicizia, - continua il tecnico giallorosso - ma sapevo che siamo una squadra con tanti limiti. I primi 12-13 giocatori sono una cosa, gli altri sono un’altra".

Bodo-Roma è ovviamente diventata subito protagonista di numerosi meme ironici e prese in giro sul web, soprattutto da parte degli eterni avversari della Lazio. D'altronde la squadra giallorossa non è nuova a debacle di tale portata, come nel caso della sconfitta con il Manchester-United all'Old Trafford per 7-1 nel 2007.