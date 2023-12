Bonucci torna in serie A in un top club a gennaio: Calciomercato bomba

Leonardo Bonucci torna in serie A? L'ipotesi di calciomercato è clamorosa. Un'indiscrezione che riporta in Italia l'ex difensore della Juventus. Non nella Torino bianconera. Ma in un top club. Ecco il retroscena.

Leonardo Bonucci a gennaio potrebbe essere nuovamente una delle stelle nella nostra serie A. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti il difensore italiano passato in estate all'Union Berlino è un'idea di mercato della Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un rinforzo per la retroguardia a gennaio, visto l'infortunio di Smalling e la convocazione di N'Dicka per la Coppa d'Africa. Secondo il quotidiano sportivo diretto da Ivan Zazzaroni, l'ex Juventus sarebbe un profilo adatto perché non avrebbe bisogno di ambientamento e possiede l'esperienza necessaria per un rapido inserimento.

Con la maglia dell'Union Berlino, sin qui il 36enne Leonardo Bonucci ha collezionato 9 presenze tra campionato e coppe, per 701 minuti complessivi. Il trasferimento in Germania per lui, come ha raccontato recentemente a Marca, "è stato un grande cambiamento della mia vita, qui sono solo" riferendosi alla propria famiglia, rimasta a Torino. Le alternative a Bonucci? Arthur Theate, ex Roma e ora in forza al Rennes, e Pablo Marì, che il Monza cederebbe solo per quattro milioni di euro mentre Tiago Pinto vuole concudere un affare in prestito. In lista anche Oumar Solet, classe 2000 del Salibrugo, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza 2025