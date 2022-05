Bottas da urlo: vola con l'Alfa Romeo e nuota "senza veli" (GUARDA LA FOTO)

Valtteri Bottas nudo per beneficenza: la foto che fa il giro del web è in vendita

Valtteri Bottas sta vivendo un momento magico. Chi pensava che dopo l'addio alla Marcedes (dove è stato per quattro anni compagno di Lewis Hamilton) il 32enne pilota finlandese potesse vedere la sua carriera declinare, si è sbagliato di grosso. The Woodman ("Il boscaiolo") vola con l'Alfa Romeo: quattro volte in cinque gare in top-10 (e nel Gp di Miami si è anche concesso il piacere di un quinto posto nelle qualifiche) e settimo in classifica generale.

Bottas dà spettacolo anche sui social dove ha postato uno scatto senza veli, mentre è immerso nelle acque fresche tra le montagne di Aspen in Colorado. Il campione di F1 era in compagnia della fidanzata Tiffany Cromwell ed è stato simpaticamente preso in giro dalla Mercedes e dall'Alfa Romeo. I poster con l'immagine sono stati messi in vendita su una piattaforma online al prezzo di 10,77 euro: il ricavo andrà in beneficenza.

Già lo scorso gennaio, mentre era in Australia per fare la preparazione invernale, Bottas si era mostrato come mamma l'ha fatto su una spiaggia mentre faceva la capriola.