Brisbane si aggiudica le Olimpiadi 2032: sarà la terza edizione in Australia

Brisbane si è aggiudicata l’edizione 2032 di Olimpiadi e Paralimpiadi: è la terza volta che i Giochi vanno in Oceania

L’Australia in festa: il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha ufficializzato la scelta di Brisbane come sede dell’edizione 2032 di Olimpiadi e delle Paralimpiadi.

Su 35 edizioni dei Giochi, per la terza volta la sede sarà in Oceania e in Australia, dopo Melbourne 1956 e Sydney 2000.

Si completerà così un giro del mondo formato dalle edizioni in Asia di Tokyo 2020 (rinviate per la pandemia al 2021, con inizio venerdì 23 luglio), Europa con Parigi 2024 e America con Los Angeles 2028.

Brisbane, terza città più popolosa dell’Australia, ha vinto nonostante la concorrenza del Qatar, che partiva sfavorito per aver già ottenuto i mondiali di calcio del 2022, mentre Indonesia, Germania e Ungheria non hanno prodotto un dossier altrettanto di valore, secondo il parere del CIO.