Busquets positivo al Covid-19: Spagna in isolamento ed Europei a rischio

A quattro giorni dall’inizio degli Europei di calcio, che saranno inaugurati da Italia-Turchia, la positività di Sergio Busquets al Covid-19 sconvolge la Spagna. E non solo.

Subito dopo il test che ha dimostrato il suo contagio, il centrocampista è stato trasportato in ambulanza da Las Rozas, periferia di Madrid dove si trova il centro di allenamento delle Furie Rosse, alla sua abitazione di Barcellona, distante sei ore di strada. L’amichevole programmata per domani contro la Lituania verrà quindi disputata dalla nazionale Under 21, perché adesso tutta la nazionale maggiore spagnola è a rischio: Busquets ha giocato l’amichevole di venerdì scorso contro il Portogallo (e quindi anche i lusitani ora sono sotto osservazione) e ha passato il resto della settimana con i compagni, oltre a concedere due interviste.

Per questo motivo i suoi compagni di squadra, per ora tutti negativi, sono in isolamento precauzionale, ma il caso riaccende l’allarme-Covid proprio alla vigilia degli Europei.

Delle squadre finaliste, ognuna si è organizzata in modo autonomo. Il Belgio di Romelu Lukaku, ad esempio, ha fatto vaccinare tutti i giocatori con Johnson&Johson, così da risolvere la pratica con una sola dose a testa. L’Inghilterra, al contrario, non ha vaccinato nessuno, perché il Governo di Sua Maestà non ha voluto concedere una priorità ai calciatori, facendoli passare davanti al personale sanitario e alle persone più a rischio per questioni di età. La Francia si è limitata a consigliare il vaccino ai suoi “Bleus”, mentre il c.t. dell’Austria Fiedler al contrario ha sconsigliato ai giocatori di vaccinarsi, per evitare di saltare allenamenti a causa di possibili effetti collaterali.

Ognuno fa a a modo suo e vedremo alla fine chi avrà avuto ragione. In campo e anche in sala medica.