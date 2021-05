Europei di calcio: lo speciale di affaritaliani.it con le schede delle squadre

Per la prima volta nella storia, gli Europei di calcio si disputano in 11 Paesi diversi: per l'Italia è stato scelto l'Olimpico di Roma, dove si disputeranno le tre partite degli Azzurri nel proprio girone e poi un quarto di finale.

Le due semifinali (6 e 7 luglio) e la finalissima (11 luglio) si svolgeranno invece a Londra, nella magica cornice di Wembley.

Una formula nuova, per un torneo particolare anche a causa del Covid-19: la pandemia ha costretto a rinviare la fase finale di un anno, anche se la Uefa ha deciso di mantenere la denominazione ufficiale “Euro 2020”.

L'Italia non vince gli Europei dal 1968, anno del suo primo e unico successo.

I Paesi con migliore tradizione nel torneo sono Germania e Spagna (con tre successi a testa), seguiti dalla Francia (due). L'ultima edizione, nel 2016, ha visto il successo del Portogallo di Cristiano Ronaldo, che con 21 presenze è anche il giocatore con il maggior numero di presenze nella storia del torneo. CR7 in questa edizione potrà ulteriormente migliorare il proprio record, anche perché i suoi immediati inseguitori (Buffon e Schweinsteiger) non vi prenderanno parte.

Le quotazioni degli Azzurri di Roberto Mancini sono decisamente buone: dopo la clamorosa delusione della mancata qualificazione al mondiale 2018, l'alternanza tra Giampiero Ventura e il nuovo c.t. ha dato nuovo entusiasmo alla nazionale, che non solo ha ottenuti risultati decisamente brillanti, ma lo ha fatto anche con un gioco decisamente piacevole, che ha riconquistato il favore dei tifosi.

Quali sono le altre squadre favorite per la vittoria di Euro 2020? Consulta lo speciale Europei di calcio di affaritaliani.it, cliccando sui vari gironi per scoprire squadre, c.t., stelle nelle rose, calendari e statistiche!

GRUPPO A

Italia, Svizzera, Turchia, Galles

GRUPPO B

Belgio, Danimarca, Finlandia, Russia

GRUPPO C

Austria, Olanda, Macedonia del Nord, Ucraina

GRUPPO D

Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Scozia

GRUPPO E

Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia

GRUPPO F

Francia, Germania, Portogallo, Ungheria