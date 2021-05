Europei, Gruppo E: Non c'è Ibra, ma Lewandowski sfida la Spagna

EURO 2020

GRUPPO E

SPAGNA, POLONIA, SVEZIA, SLOVACCHIA

La Spagna è la favorita d'obbligo del raggruppamento, in primo luogo per una qualità tecnica che ha pochi pari in tutto il torneo e poi anche per la non trascurabile possibilità di giocare in casa: con il ritorno del pubblico sugli spalti, seppure a capienza ridotta, la cosa può fare la differenza.

Nonostante l'assenza per infortunio del milanista Ibrahimovic, il girone non andrà però preso sottogamba, in quanto ci sarà Lewandowski, che in Bundesliga ha appena raggiunto il record del mitico Gerd Muller, insieme a tanti altri giocatori di grande talento, nonché molte facce ben note ai tifosi italiani, da Hamsik a Skriniar, passando per Milik e Glik.



CALENDARIO

14-6 S.Pietroburgo: Polonia-Slovacchia

14-6 Siviglia: Spagna-Svezia

18-6 S.Pietroburgo: Svezia-Slovacchia

19-6 Siviglia: Spagna-Polonia

23-6 S.Pietroburgo: Svezia-Polonia

23-6 Siviglia: Spagna-Slovacchia